दिल्ली में दीवार ढहने से सात मौतों के बाद अस्पताल में लगी आग, एक कर्मचारी की मौत से मची चीख पुकार

आठ मरीजों को तुरंत नजदीकी पुष्पांजलि अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। आग बुझाने के बाद अस्पताल के कर्मचारी हरदेवी और नरेश (डायलिसिस रूम स्टाफ) को भी बचाकर वहां ले जाया गया। हरदेवी, नरेश और अन्य मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, आग लगने के बाद शीशे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया और समय रहते ऑक्सीजन सिलेंडर भी हटा दिए गए, जिससे बड़ा विस्फोट टल गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि अमित पहले छत पर था, लेकिन बाद में तीसरी मंजिल के एक बाथरूम (या स्टोर रूम) में खुद को बंद कर लिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।