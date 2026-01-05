चार दिन फेसबुक फ्रेंड के साथ मस्ती, 5वें दिन 27 साल की शादीशुदा महिला की मौत! लड़के के उड़े होश

दिल्ली में फेसबुक फ्रेंड के कमरे पर शादीशुदा महिला की संदिग्ध हालात में मौत।
Delhi Crime: नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक विवाहित महिला किराए का कमरा लेकर SSC की तैयारी में जुटे फेसबुक फ्रेंड से मिलने पहुंची थी। चार दिन उसके साथ उसी के कमरे पर रुकी। इसी बीच उसके फेसबुक फ्रेंड ने अपनी दादी से मिलने चला गया। इसके बाद जब वह लौटा तो महिला का शव कमरे में पंखे से लटकता पाया। महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी। कमरे के अंदर महिला को फंदे पर लटकता देख उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी।
दरअसल, महिला और उसका फेसबुक फ्रेंड दोनों ही उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी हैं। लड़का नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मुखर्जी नगर में किराए का कमरा लेकर SSC की तैयारी करता है, जबकि मृतका की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद पति से अनबन होने के चलते वह पिछले तीन साल से अपने मायके यानी मथुरा में रह रही थी। उसकी पहचान 27 साल की कोमल उर्फ रिया चौधरी के रूप में हुई है। जबकि लड़के की पहचान भरत के रूप में हुई है। भरत भी मथुरा का रहने वाला है। वह उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जीनगर की इंदिरा विकास कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर SSC की तैयारी करता है। दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि कोमल और भरत की फेसबुक पर बातचीत होती थी। इस बीच नए साल पर भरत ने कोमल को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था, जहां दोनों मिलकर नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे थे। इसी के चलते महिला 27 दिसंबर को मथुरा से दिल्ली पहुंची थी, जहां वह भरत के साथ उसके कमरे पर 30 दिसंबर तक रुकी। इसी बीच भरत की दादी बीमार हो गईं। इसपर भरत 30 दिसंबर को मथुरा चला गया, जबकि कमरे पर कोमल अकेली रह गई।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी मौत कब हुई है। दूसरी ओर भरत ने पुलिस को बताया कि वह बीमार दादी से मिलने के लिए मथुरा गया था, लेकिन 31 दिसंबर को उसकी दादी की मौत हो गई। इसपर उसने कोमल को फोन किया, लेकिन उसका फोन रिसीव नहीं हुआ। इसपर उसने अपने एक दूसरे दोस्त को फोन कर कमरे पर जाने के लिए कहा। जब उसका दोस्त कमरे पर पहुंचा तो उसने डोरवेल बजाई, लेकिन कमरे के अंदर कोई सुगबुगाहट नहीं सुनाई दी। इसपर उसने दरवाजा पीटा। फिर भी जब कमरे में कोई हलचल सुनाई नहीं दी तो उसने भरत को मामले की जानकारी दी।
पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतका कोमल की शादी मथुरा में ही एक युवक से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसकी पति से अनबन चल रही थी। इसके चलते पिछले तीन साल से कोमल अपने मायके में रहती थी। इसी बीच फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती भरत से हो गई। नए साल पर कोमल भरत से मिलने दिल्ली आई थी, जहां उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना 31 दिसंबर की है। पुलिस अब हत्या या आत्महत्या, दोनों ही एंगल्स पर जांच कर रही है। मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
