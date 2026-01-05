चार दिन फेसबुक फ्रेंड के साथ मस्ती, 5वें दिन 27 साल की शादीशुदा महिला की मौत! लड़के के उड़े होश

पुलिस सूत्रों का कहना है कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी मौत कब हुई है। दूसरी ओर भरत ने पुलिस को बताया कि वह बीमार दादी से मिलने के लिए मथुरा गया था, लेकिन 31 दिसंबर को उसकी दादी की मौत हो गई। इसपर उसने कोमल को फोन किया, लेकिन उसका फोन रिसीव नहीं हुआ। इसपर उसने अपने एक दूसरे दोस्त को फोन कर कमरे पर जाने के लिए कहा। जब उसका दोस्त कमरे पर पहुंचा तो उसने डोरवेल बजाई, लेकिन कमरे के अंदर कोई सुगबुगाहट नहीं सुनाई दी। इसपर उसने दरवाजा पीटा। फिर भी जब कमरे में कोई हलचल सुनाई नहीं दी तो उसने भरत को मामले की जानकारी दी।