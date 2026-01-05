5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

चार दिन फेसबुक फ्रेंड के साथ मस्ती, 5वें दिन 27 साल की शादीशुदा महिला की मौत! लड़के के उड़े होश

Delhi Crime: नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक 27 साल की विवाहित महिला की उसके फेसबुक फ्रेंड के कमरे पर संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। मृतका पांच दिन पहले युवक से मिलने उसके कमरे पर आई थी। इसके बाद से यहीं थी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 05, 2026

Girl Death in Facebook friend room on New Year 2026 in Delhi Crime

दिल्ली में फेसबुक फ्रेंड के कमरे पर शादीशुदा महिला की संदिग्ध हालात में मौत।

Delhi Crime: नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक विवाहित महिला किराए का कमरा लेकर SSC की तैयारी में जुटे फेसबुक फ्रेंड से मिलने पहुंची थी। चार दिन उसके साथ उसी के कमरे पर रुकी। इसी बीच उसके फेसबुक फ्रेंड ने अपनी दादी से मिलने चला गया। इसके बाद जब वह लौटा तो महिला का शव कमरे में पंखे से लटकता पाया। महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी। कमरे के अंदर महिला को फंदे पर लटकता देख उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस की पहचान

दरअसल, महिला और उसका फेसबुक फ्रेंड दोनों ही उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी हैं। लड़का नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मुखर्जी नगर में किराए का कमरा लेकर SSC की तैयारी करता है, जबकि मृतका की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद पति से अनबन होने के चलते वह पिछले तीन साल से अपने मायके यानी मथुरा में रह रही थी। उसकी पहचान 27 साल की कोमल उर्फ रिया चौधरी के रूप में हुई है। जबकि लड़के की पहचान भरत के रूप में हुई है। भरत भी मथुरा का रहने वाला है। वह उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जीनगर ‌की इंदिरा विकास कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर SSC की तैयारी करता है। दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी।

मथुरा से दिल्ली कब आई थी कोमल?

पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि कोमल और भरत की फेसबुक पर बातचीत होती थी। इस बीच नए साल पर भरत ने कोमल को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था, जहां दोनों मिलकर नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे थे। इसी के चलते महिला 27 दिसंबर को मथुरा से दिल्ली पहुंची थी, जहां वह भरत के साथ उसके कमरे पर 30 दिसंबर तक रुकी। इसी बीच भरत की दादी बीमार हो गईं। इसपर भरत 30 दिसंबर को मथुरा चला गया, जबकि कमरे पर कोमल अकेली रह गई।

अकेली महिला ने क्यों कर लिया सुसाइड?

पुलिस सूत्रों का कहना है कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी मौत कब हुई है। दूसरी ओर भरत ने पुलिस को बताया कि वह बीमार दादी से मिलने के लिए मथुरा गया था, लेकिन 31 दिसंबर को उसकी दादी की मौत हो गई। इसपर उसने कोमल को फोन किया, लेकिन उसका फोन रिसीव नहीं हुआ। इसपर उसने अपने एक दूसरे दोस्त को फोन कर कमरे पर जाने के लिए कहा। जब उसका दोस्त कमरे पर पहुंचा तो उसने डोरवेल बजाई, लेकिन कमरे के अंदर कोई सुगबुगाहट नहीं सुनाई दी। इसपर उसने दरवाजा पीटा। फिर भी जब कमरे में कोई हलचल सुनाई नहीं दी तो उसने भरत को मामले की जानकारी दी।

पति से अनबन के चलते मायके में रहती थी कोमल

पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतका कोमल की शादी मथुरा में ही एक युवक से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसकी पति से अनबन चल रही थी। इसके चलते पिछले तीन साल से कोमल अपने मायके में रहती थी। इसी बीच फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती भरत से हो गई। नए साल पर कोमल भरत से मिलने दिल्ली आई थी, जहां उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना 31 दिसंबर की है। पुलिस अब हत्या या आत्महत्या, दोनों ही एंगल्स पर जांच कर रही है। मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

सिपाहियों ने पीड़ित को थाने में बंधक बनाकर पीटा ! फिर छोड़ने के पैसे भी लिए
गाज़ियाबाद
Ghazibad Police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

up crime news

Updated on:

05 Jan 2026 03:49 pm

Published on:

05 Jan 2026 03:48 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / चार दिन फेसबुक फ्रेंड के साथ मस्ती, 5वें दिन 27 साल की शादीशुदा महिला की मौत! लड़के के उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

नेशनल हाइवे पर बिखरी चांदी को बटोरने के लिए मची लूट !

National Highway
नई दिल्ली

आधी रात..निर्माणाधीन साइट और…मजदूरों ने 25 साल के युवक को दौड़ाकर पकड़ा और पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

नई दिल्ली

मेरी बॉडी पापा को दे देना, लिखकर पिता के सामने ही उड़ा ली कनपटी

Suicide
नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा सत्र में हंगामा! रेखा सरकार पर बरसे AAP नेता, आम आदमी पार्टी के चार विधायक निलंबित

Aam Aadmi Party attack Rekha government LG expels 4 AAP MLA Delhi Assembly Winter Session
नई दिल्ली

Republic Day Parade: गणतंत्र दिवस परेड के लिए दो कैटेगरी में मिलेंगे टिकट, जानें कीमत और अंतिम तारीख

Delhi 26 January Republic Day parade Tickets available in two categories Booking done from 5th to 14th January
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.