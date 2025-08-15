Crime: सोशल मीडिया पर पिता को दिखा 17 साल की बेटी का आपत्तिजनक वीडियो, पड़ोसी पर मुकदमा दर्ज

पीड़िता पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ने पूछताछ के बाद जो कहानी बताई, उसे सुनकर उनके भी होश उड़ गए। उनकी बेटी ने बताया कि 5 अगस्त को कॉलोनी में ही रहने वाला एक युवक उसे बहला-फुसलाकर गोविंदपुरी कॉलोनी के एक कैफे में ले गया। वहां उसने उसे कोई नशीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद वह उसे अपने दोस्त के घर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने छात्रा का एक अश्लील वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता के पिता ने इस संबंध में मोदीनगर थाने में तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि वे वीडियो और अन्य सबूतों की जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।