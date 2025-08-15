Crime: सोशल मीडिया पर पिता को दिखा 17 साल की बेटी का आपत्तिजनक वीडियो, पड़ोसी पर मुकदमा दर्ज

Crime: गाजियाबाद के मोदीनगर में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने न सिर्फ छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना मोदीनगर की एक कॉलोनी में हुई, जहां 17 साल की इंटर की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला, जिसमें एक युवक उनकी बेटी के हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म करता दिख रहा है। यह वीडियो देखकर उन्होंने तुरंत अपनी बेटी से बात की।
पीड़िता पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ने पूछताछ के बाद जो कहानी बताई, उसे सुनकर उनके भी होश उड़ गए। उनकी बेटी ने बताया कि 5 अगस्त को कॉलोनी में ही रहने वाला एक युवक उसे बहला-फुसलाकर गोविंदपुरी कॉलोनी के एक कैफे में ले गया। वहां उसने उसे कोई नशीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद वह उसे अपने दोस्त के घर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने छात्रा का एक अश्लील वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता के पिता ने इस संबंध में मोदीनगर थाने में तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि वे वीडियो और अन्य सबूतों की जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर एक 11 साल की किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला तब सामने आया, जब 1 अगस्त को एक युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि दिल्ली के कमरुद्दीन नगर, नांगलोई का रहने वाला अमन उसकी 11 साल की बहन को बहला-फुसलाकर ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत अपहरण का केस दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी।
एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 10 अगस्त को किशोरी को बरामद कर लिया। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती अमन से हुई थी। दोस्ती के बहाने अमन उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है।