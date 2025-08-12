12 अगस्त 2025,

नई दिल्ली

Gang Rape: नौ साल की बच्चियों से स्विमिंग पूल में गैंगरेप, दिल्ली में 37 और 24 साल के युवक गिरफ्तार

Gang Rape: दिल्ली में स्विमिंग सीखने गई नौ साल की दो बच्चियों से 37 साल और 24 साल के दो युवकों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 12, 2025

Innocent girls gang rape swimming pool in Delhi
दिल्ली पुलिस ने स्विमिंग पूल में बच्चियों से गैंगरेप करने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। (फोटोः सोशल मीडिया)

Gang Rape: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक स्विमिंग पूल में नौ साल की दो नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मंगलवार को इस घटना की पुष्टि की। यह हृदयविदारक घटना 7 अगस्त को नरेला के लामपुर बस अड्डे के पास स्थित एक स्विमिंग पूल में हुई। आरोपियों में एक बिहार तो एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दिल्ली में रेप की दो महीने के भीतर यह आठवीं बड़ी घटना है।

पीड़िता की मां की शिकायत पर FIR

इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब 8 अगस्त को एक पीड़िता की मां ने नरेला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी और उसकी सहेली के साथ स्विमिंग पूल में दुष्कर्म किया गया है। पीड़ित की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी उनकी बेटी को बहाने से स्विमिंग पूल में बने कमरे में ले गया। जहां पहले से एक लड़की मौजूद थी। इसके बाद उसने दोनों से गैंगरेप किया। इस दौरान बच्चियां चीखती रहीं और छोड़ने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा। इसके बाद उसके एक साथी ने भी दोनों बच्चियों से रेप किया।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए 9 अगस्त को इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70(2) (सामूहिक दुष्कर्म), 127(2) (गलत तरीके से रोकना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज की गई। इसके साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं को भी शामिल किया गया है।

मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए बयान, आरोपी गिरफ्तार

पीड़ित बच्चियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं, जो मामले की गंभीरता को और भी बढ़ा देता है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम ने गहन जांच और तकनीकी मदद से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनिल कुमार (37) और मुनील कुमार (24) के रूप में हुई है। अनिल कुमार बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है, जबकि मुनील कुमार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का निवासी है। पुलिस ने यह भी बताया है कि दोनों आरोपियों का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

दिल्ली में लगातार बढ़ रहीं दुष्कर्म की वारदातें

पिछले एक महीने में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दुष्कर्म की कई वारदातें सामने आई हैं, जो शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। 15 जुलाई को दक्षिण दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक 19 साल की युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। 20 जुलाई को पूर्वी दिल्ली के एक पार्क में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की गई, जिसमें कुछ अज्ञात युवकों को आरोपी बनाया गया था। 25 जुलाई को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के एक घर में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके ही परिचित ने दुष्कर्म किया। 28 जुलाई को एक 12 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने दुष्कर्म किया।

12 दिन में चार दुष्कर्म के मामले दर्ज

अगस्त महीने की शुरुआत भी निराशाजनक रही। 2 अगस्त को, पश्चिमी दिल्ली के एक सुनसान इलाके में एक महिला को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। 7 अगस्त को नरेला में 9 साल की दो बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की यह ताज़ा घटना सामने आई। 10 अगस्त को, एक 22 वर्षीय छात्रा के साथ उसके फ्लैटमेट द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगा, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को, मध्य दिल्ली में एक पार्क में एक और नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

Updated on:

12 Aug 2025 05:53 pm

Published on:

12 Aug 2025 05:49 pm

