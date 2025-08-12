Gang Rape: नौ साल की बच्चियों से स्विमिंग पूल में गैंगरेप, दिल्ली में 37 और 24 साल के युवक गिरफ्तार

अगस्त महीने की शुरुआत भी निराशाजनक रही। 2 अगस्त को, पश्चिमी दिल्ली के एक सुनसान इलाके में एक महिला को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। 7 अगस्त को नरेला में 9 साल की दो बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की यह ताज़ा घटना सामने आई। 10 अगस्त को, एक 22 वर्षीय छात्रा के साथ उसके फ्लैटमेट द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगा, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को, मध्य दिल्ली में एक पार्क में एक और नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।