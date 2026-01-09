9 जनवरी 2026,

नई दिल्ली

रिजवाना ने रिंकी बनकर हिन्दू प्रेमी से रचाई शादी, फिर रीति-रिवाजों से पहले एसएसपी ऑफिस पहुंची और…

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रिजवाना नाम की मुस्लिम लड़की ने अपने हिंदू प्रमी के साथ शादी की। लेकिन शादी के बाद रीति-रिवाज पूरे करने की जगह रिजवाना एसएसपी ऑफिस गई।

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 09, 2026

interfaith marriage bulandshahr muslim girl changed name after marriage and reached ssp office

रिजवाना ने अपने हिंदू प्रेमी से आर्य समाज मंदिर में की शादी

Interfaith Marriage: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मुस्लिम लड़की के एक हिंदू लड़के से शादी करने की खबर सामने आई है। वह दोनों आपस में बहुत पहले से बातचीत करते थे और उसी दौरान उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। उस मुस्लिम लड़की ने अपने प्रेमी के साथ शादी सारे हिंदू रीति-रिवाजों के साथ की। इतना ही नहीं, शादी के बाद अपना नाम भी बदल लिया। लेकिन शादी के बाद रीति-रिवाजों को पूरा करने की जगह लड़की बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस पहुंच गई। जानकारी के अनुसार लड़के ने शादी से तुरंत पहले विश्व हिन्दू परिषद के एक नेता से मदद भी मांगी थी।

आर्य समाज मंदिर में हुई शादी

जानकारी के अनुसार, रिजवाना बुलंदशहर के एक थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और उसका प्रेमी कोमल शर्मा ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था। इन दोनों की शादी जेवर के थोरा गांव के एक आर्य समाज मंदिर में सभी हिंदू रस्मों के साथ की। शादी के बाद रिजवाना ने अपना नाम बदल लिया और अपना नया नाम रिंकी रखा।

शादी से पहले प्रेमी ने मांगी थी मदद

इस शादी से पहले कोमल शर्मा ने विश्व हिन्दू परिषद के एक नेता सुनील सोलंकी से संपर्क किया था। उनसे फोन पर बातचीत करते हुए कोमल ने उनसे मदद मांगी थी। उसने उन्हें बताया कि वह एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। इसके बाद सुनील सोलंकी ने कोमल से पहले पूछा कि वह काम क्या करता है। कोमल ने उनको बताया कि वह गुरुग्राम में एक कंपनी में काम करता है और शादी के बाद वह उस लड़की की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकता है। काफी बातचीत के बाद उन्होंने इस शादी के लिए इजाजत दे दी।

शादी के बाद एसएसपी ऑफिस पहुंची

मंदिर में शादी के बाद दोनों बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान कोमल शर्मा के साथ उसके भाई और बहन भी थे। एसएसपी के सामने दोनों के बयान दर्ज कराए गए। एसएसपी ऑफिस में रिंकी ने अपने बयान में साफ कहा कि उसने अपनी मर्जी से नाम बदलकर हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की है। उस पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया है और न ही उसे किसी तरह का खतरा है। साथ ही उसने यह भी बताया कि वह अपने पति के साथ खुश है।

गर्भवती से हैवानियत की सारी हदें पार, देवर-जेठ की दरिंदगी का विरोध करने पर पति भी जख्मी, फिर जो हुआ…
ग्रेटर नोएडा
greater noida viral video pregnant woman beaten up in tugalpur knowledge park

Wedding

09 Jan 2026 12:20 pm

