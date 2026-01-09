रिजवाना ने रिंकी बनकर हिन्दू प्रेमी से रचाई शादी, फिर रीति-रिवाजों से पहले एसएसपी ऑफिस पहुंची और…

Interfaith Marriage: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मुस्लिम लड़की के एक हिंदू लड़के से शादी करने की खबर सामने आई है। वह दोनों आपस में बहुत पहले से बातचीत करते थे और उसी दौरान उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। उस मुस्लिम लड़की ने अपने प्रेमी के साथ शादी सारे हिंदू रीति-रिवाजों के साथ की। इतना ही नहीं, शादी के बाद अपना नाम भी बदल लिया। लेकिन शादी के बाद रीति-रिवाजों को पूरा करने की जगह लड़की बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस पहुंच गई। जानकारी के अनुसार लड़के ने शादी से तुरंत पहले विश्व हिन्दू परिषद के एक नेता से मदद भी मांगी थी।