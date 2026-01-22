दोस्ती-दुष्कर्म और मर्डर…58 साल के गार्ड ने अपने घर से की शुरुआत, फिर शुरू हुआ रेप-हत्या का सिलसिला

Crime: दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक साइको किलर को अदालत ने उम्रकैद और दो लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह साइको किलर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक पढ़ा-लिखा और उम्रदराज व्यक्ति है, जिसने तीन नाबालिग समेत चार लड़कियों की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। यह हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई, क्योंकि लड़कियों ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही थी। इसके पहले आरोपी ने अपने चाचा और उसके बेटे के मर्डर के बाद से हत्याओं का यह सिलसिला शुरू किया था, जो बाद में दुष्कर्म के बाद हत्या में बदल गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी सिक्योरिटी गार्ड फरीदाबाद के सेक्टर-16 स्थित एक निजी अस्पताल में काम करता था। पूछताछ में आरोपी सिक्योरिटी गार्ड सिंहराज ने कबूला था कि उसने ही गुमशुदा युवती की हत्या की है। उसने युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे। इसपर युवती उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगी थी। इसी से गुस्से में आकर उसने 31 दिसंबर को युवती को फोन करके सेक्टर-17 के पास बुलाया और वहां पर गला दबाकर हत्या कर दी व शव को आगरा नहर में फेंक दिया था।