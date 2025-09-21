फोन पर थी प्रेमिका इसलिए भटका ध्यान…दिल्ली में कार चालक ने बस स्टैंड पर चेकिंग स्टाफ को उड़ाया

Delhi Accident: दिल्ली में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तेज रफ्तार BMW कार ने वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की बाइक को टक्कर मार दी थी, इसमें उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में BMW कार चालक आरोपी गगनप्रीत न्यायिक हिरासत में हैं। अब दूसरी घटना द्वारका सेक्टर-21 स्थित अंडरपास के पास हुई, जहां फोन पर प्रेमिका से बात कर रहे कार चालक ने बस स्टैंड के पास खड़े दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के टिकट चेकिंग स्टाफ के छह सदस्यों को उड़ा दिया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह टक्कर मारने के बाद सीधे बस स्टैंड में जा घुसी और बस स्टैंड का ढांचा भी क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में घायल छह में से दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।