79th Independence Day: देश की राजधानी दिल्ली में 79वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली को किले की तरह सुरक्षित बना दिया गया है। यानी इस साल सुरक्षा इंतजाम पहले से अधिक सख्त और हाईटेक हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, राजधानी में 10,000 से अधिक सुरक्षाककर्मियों के साथ 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। इनमें अर्धसैनिक बल और विशेष कमांडो भी शामिल हैं। इन सुरक्षाकर्मियों को विस्फोटक और संदिग्ध वस्तुओं का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरण दिए गए हैं।