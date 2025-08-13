13 अगस्त 2025,

नई दिल्ली

10 हजार जवान, 3 हजार ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात, 15 अगस्त से पहले अभेद्य किला बनी दिल्‍ली

79th Independence Day: 15 अगस्त यानी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्‍था पिछले सालों की तुलना में इस बार ज्यादा हाईटेक और मजबूत की गई है। इसमें 10 हजार सिपाही और 3 हजार ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ ही तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया गया है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 13, 2025

Delhi becomes impregnable fort on 15th August PM Narendra Modi speech from Red Fort on 79th Independence Day
दिल्ली में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। (फोटोः सोशल मीडिया)

79th Independence Day: देश की राजधानी दिल्ली में 79वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली को किले की तरह सुरक्षित बना दिया गया है। यानी इस साल सुरक्षा इंतजाम पहले से अधिक सख्त और हाईटेक हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, राजधानी में 10,000 से अधिक सुरक्षाककर्मियों के साथ 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। इनमें अर्धसैनिक बल और विशेष कमांडो भी शामिल हैं। इन सुरक्षाकर्मियों को विस्फोटक और संदिग्ध वस्तुओं का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरण दिए गए हैं।

लाल किले पर कई स्तरों की सुरक्षा

दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को यानी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसलिए इस ऐतिहासिक स्थल पर सुरक्षा के कई स्तर तैयार किए गए हैं। छतों और ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। जो विभिन्न गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखेंगे। इसके अलावा जमीन पर पैदल गश्त, नाकाबंदी और सघन तलाशी अभियान भी चलाया जाएगा।

हेडकाउंट कैमरे भीड़ की करेंगे निगरानी

राजधानी की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, चेहरे की पहचान तकनीक (फेशियल रिकॉग्निशन) और 'हेडकाउंट कैमरे' लगाए गए हैं, जो भीड़ पर नज़र रखेंगे। पहली बार लाल किले के पांच पार्किंग क्षेत्रों में 'अंडर-व्हीकल सर्विलांस सिस्टम' (UVSS) लगाया जा रहा है। जिससे वाहनों के नीचे छिपाए गए विस्फोटक, हथियार या प्रतिबंधित वस्तुओं का पता लगाया जा सकेगा।

ड्रोन और पैरा-ग्लाइडिंग पर पाबंदी

दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने 2 से 16 अगस्त तक दिल्ली के आसमान में पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, ड्रोन, हॉट एयर बैलून और अन्य रिमोट संचालित वायु वाहनों की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया है। साथ ही ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और घुसपैठ रोकने वाले कैमरे भी तैनात किए गए हैं।

भीड़ नियंत्रण और एंट्री नियम

15 अगस्त को लाल किले में प्रवेश केवल निमंत्रण पत्र के माध्यम से होगा। आसपास के क्षेत्र में सिर्फ लेबल लगे वाहनों को आने की अनुमति दी जाएगी। प्रतिबंधित इलाकों में आवाजाही नियंत्रित रहेगी और व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश 14 अगस्त रात 10 बजे से बंद रहेगा।

सोशल मीडिया और साइबर निगरानी

सुरक्षा बढ़ाने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस और खुफिया कर्मियों की तैनाती की गई है, जो भीड़ और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। इसके साथ ही रात में गश्त और सुरक्षा अभ्यास भी बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों की मानें तो दिल्ली में 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर संभावित अफवाहों और शांति भंग करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए साइबर इकाइयां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चौकस नजर रख रही हैं। किसी भी संदिग्ध संदेश या पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय

इसके अलावा खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर तोड़फोड़-रोधी और आतंकी हमलों से बचाव की तैयारियां की जा रही हैं। बैरिकेडिंग, वाहन जांच और बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सघन जांच जारी है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पिछले सालों की अपेक्षा इस बार दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्‍था ज्यादा हाईटेक और चाक चौबंद होगी।

इन सभी कड़े और आधुनिक सुरक्षा इंतजामों के बीच दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें और स्वतंत्रता दिवस को शांति और अनुशासन के साथ मनाएं। इस बार का आयोजन न केवल ऐतिहासिक महत्व का होगा, बल्कि सुरक्षा दृष्टि से भी यह पूरी तरह अभेद्य व्यवस्था में होगा।

Published on:

13 Aug 2025 10:51 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / 10 हजार जवान, 3 हजार ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात, 15 अगस्त से पहले अभेद्य किला बनी दिल्‍ली

