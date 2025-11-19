दिल्ली ब्लास्ट मामले में आधी रात बैठी अदालत, अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन पर ईडी का शिकंजा

अदालत का यह आदेश ईडी को सिद्दीकी से विस्तृत पूछताछ का अवसर देगा। आने वाले दिनों में एजेंसी आरोपी से उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी, जो इस कथित वित्तीय अनियमितता और ब्लास्ट मामले से संबंधित फंडिंग गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ईडी उन संदिग्ध संपत्तियों और निवेशों का भी पता लगाएगी, जिनमें कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन का उपयोग किया गया। देर रात हुई इस न्यायिक कार्रवाई ने पूरे मामले पर नई रोशनी डाली है। यह अब साफ हो गया है कि जांच एजेंसियां उच्च स्तरीय वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध गतिविधियों की तह तक जाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही हैं। सिद्दीकी की ईडी हिरासत से इस मामले में कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।