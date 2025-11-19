Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली ब्लास्ट मामले में आधी रात बैठी अदालत, अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन पर ईडी का शिकंजा

Delhi Blasts Case: दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट मामले में ईडी ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को 13 दिन की रिमांड पर लिया है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 19, 2025

Delhi blasts case Al-Falah Group Chairman Jawad Ahmed Siddiqui remanded by ED court sits at midnight

दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबादी की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को ईडी ने रिमांड पर लिया।

Delhi Blasts Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े आर्थिक अपराधों की जांच के बीच शनिवार देर रात एक अहम घटनाक्रम सामने आया। अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली की अदालत ने 13 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। यह आदेश एडिशनल सेशंस जज शीतल चौधरी प्रधान ने अपने कैंप ऑफिस से रात करीब 12 बजे जारी किया। देर रात हुई इस कार्रवाई को ईडी की चल रही जांच के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के मिले संकेत

ईडी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी को 18 नवंबर की रात धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे वित्तीय दस्तावेज और लेनदेन के रिकॉर्ड हैं, जो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग की ओर संकेत करते हैं। इसी आधार पर सिद्दीकी की हिरासत में पूछताछ की मांग की गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह माना जा सकता है कि आरोपी ने अपराध से जुड़ी आय को छिपाने और उसे वैध दिखाने के लिए जटिल लेनदेन किए।

मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय हेराफेरी गंभीर मामला

अदालत ने आदेश में माना कि यह पूरा मामला अभी जांच के शुरुआती चरण में है और कई महत्वपूर्ण कड़ियां अभी सामने आनी बाकी हैं। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय हेरफेर के आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिनमें आरोपी से गहन पूछताछ जरूरी है। अदालत ने यह भी माना कि यदि इस समय आरोपी से पूछताछ न की गई तो गवाहों को प्रभावित करने, सबूत नष्ट करने या संदिग्ध संपत्तियों को हटाने की आशंका बनी रह सकती है। इसी कारण अदालत ने 13 दिनों की ईडी हिरासत को उचित माना।

मान्यता के नाम पर छात्रों को गुमराह किया

ईडी ने अदालत में दावा किया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े संस्थानों ने कई सालों तक मान्यता के नाम पर छात्रों को गुमराह किया। एजेंसी ने अपने वित्तीय विश्लेषण में बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 के बीच संस्थानों ने लगभग 415.10 करोड़ रुपये ‘शैक्षणिक प्राप्तियों’ के रूप में हासिल किए। ईडी के अनुसार यह पूरा धन ‘अपराध की आय’ के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान यूनिवर्सिटी ने अपनी मान्यता और कानूनी स्थिति को लेकर गलत जानकारी दी। इस आधार पर छात्रों से वसूली गई रकम को धोखाधड़ी और जालसाजी का परिणाम बताया गया है।

यूनिवर्सिटी पर ईडी ने लगाए गंभीर आरोप

जांच में यह भी आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने फर्जी दस्तावेजों, जाली मान्यता प्रमाणपत्रों और गलत बयानों का इस्तेमाल करते हुए बड़ी संख्या में छात्रों का नामांकन किया। ईडी ने कहा कि फीस के रूप में मिली यह रकम सीधे तौर पर धोखाधड़ी से संबंधित है और इसे मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अनुसूचित अपराध में शामिल किया जा सकता है। अदालत ने भी माना कि एजेंसी द्वारा पेश किए गए दस्तावेज और लेनदेन रिकॉर्ड आरोपों के समर्थन में पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

अब सिद्दीकी से पूछताछ में जुटी ईडी

अदालत का यह आदेश ईडी को सिद्दीकी से विस्तृत पूछताछ का अवसर देगा। आने वाले दिनों में एजेंसी आरोपी से उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी, जो इस कथित वित्तीय अनियमितता और ब्लास्ट मामले से संबंधित फंडिंग गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ईडी उन संदिग्ध संपत्तियों और निवेशों का भी पता लगाएगी, जिनमें कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन का उपयोग किया गया। देर रात हुई इस न्यायिक कार्रवाई ने पूरे मामले पर नई रोशनी डाली है। यह अब साफ हो गया है कि जांच एजेंसियां उच्च स्तरीय वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध गतिविधियों की तह तक जाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही हैं। सिद्दीकी की ईडी हिरासत से इस मामले में कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

दिल्ली और श्रीनगर धमाके पर भड़के अरविंद केजरीवाल, भाजपा सरकार से पूछे तीन बड़े सवाल
नई दिल्ली
Arvind Kejriwal Delhi and Srinagar blasts asks 3 questions BJP government

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Updated on:

19 Nov 2025 11:06 am

Published on:

19 Nov 2025 10:53 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली ब्लास्ट मामले में आधी रात बैठी अदालत, अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन पर ईडी का शिकंजा

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

फर्जी रॉ अधिकारी निकला जज का पति, 37 साल के युवक का फर्जीवाड़ा देख हैरान रह गई STF

Fake RAW officer arrested in Greater Noida Married female judge started committing fraud
नई दिल्ली

Delhi Air Pollution: दिल्ली में अगर लागू हुआ Grap-4 तो क्या-क्या होगा बंद, कैसे पड़ेगा आप पर असर

Delhi Air Condition
राष्ट्रीय

Rapido राइडर ने गायब कर दिया 21 हजार का स्पीकर, बदले में कंपनी ने जो दिया, उसे पाकर भड़क गई महिला

Rapido
राष्ट्रीय

दिल्ली के दो CRPF स्कूल और चार अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी

bomb threat in Delhi
राष्ट्रीय

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ED की छापेमारी, मालिक और प्रबंधकों पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप

ED Raid at Al Falah Trust
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.