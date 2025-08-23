सीएम रेखा ने सुनाया अग्निकांड का वो किस्सा, जिसमें झुलस गया था चेहरा, हमलावरों को खुली चेतावनी

“मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है। मैं जब डूसू प्रेसीडेंट थी तो हम लोग एक प्रदर्शन कर रहे थे। वारिशनगर चौक पर हमने कुछ पुतले जलाए। मैं अध्यक्ष थी तो मासिस की तीली मुझे लगानी थी। एक समझदार व्यक्ति ने ऐसा कारनामा किया तो आपको हैरान कर देगा। उसने पुतले जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिलने पर उसपर पेट्रोल डाल दिया। मैंने जैसे ही माचिस की तीली जलाई, तेज से आग उठी और मेरा पूरा चेहरा जल गया। लगभग एक से डेढ़ महीना मेरा इलाज चला। मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी की प्रेसीडेंट थी। छोटी थी फिर भी मुझे लगता था कि रुकना नहीं है, चलते रहना है। आज तो दिल्ली की जनता का प्यार और आर्शीवाद मेरे साथ है। आप सबने मुझे दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी है तो आज मैं शक्तियों का अंबार हूं। मैं किसी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं।"