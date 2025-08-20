चार लाख फ्लैटों पर कुंडली मारकर बैठे बिल्डर! सात साल में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दबाए

मीनल गोयल ने अपनी एक दोस्त का उदाहरण दिया। जो इस सिस्टम की शिकार है। वह हर महीने 45,000 रुपये किराया और 32,000 रुपये EMI भर रही है। यह सब उस घर के लिए कर रही है जो उसे शायद कभी नहीं मिलेगा। सीएम मीनल गोयल कहती हैं “लोन खरीदार के नाम पर होता है, बिल्डर के नाम पर नहीं। अगर बिल्डर EMI नहीं भर पाता है तो बैंक आपसे ही पैसा वसूलने आएगा, भले ही आपको घर कभी न मिले। अगर आप EMI भरने से चूक गए तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। यह सिर्फ रियल एस्टेट का संकट नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम की नाकामी है जो प्रोजेक्ट को फंड देता है और उन पर निगरानी रखता है।” वे ‘पजेशन मिलने तक कोई EMI नहीं’ जैसी सबवेंशन स्कीमों में तुरंत सुधार की मांग करती हैं। ताकि खरीदारों को इस तरह के जाल से बचाया जा सके।