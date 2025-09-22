Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

दिल्ली में अब रील पर गरमाई सियासत, सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत

Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को पंजाब की जनता पर ध्यान देने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सारा दिन हमारी रील देखा करते हैं।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 22, 2025

Delhi CM Rekha Gupta laid foundation stone DTC bus depot in Hari Nagar gave advice to AAP chief Arvind Kejriwal
सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत। (फोटो @gupta_rekha)

Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की उस बात पर करारा पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता की एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा था "दिल्ली की सीएम ये क्या बोल रही हैं।" इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली के हरिनगर में डीटीसी के बहु-स्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो के शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिल्ली को मिली यह सौगात राजधानी की परिवहन व्यवस्था को एक नई दिशा देगी।

सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि नई तकनीक से सुसज्जित यह सेल्फ-सस्टेनेबल बिल्डिंग अपने खर्चे स्वयं वहन करेगी, जिससे सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। इस अत्याधुनिक केंद्र में 400 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की पार्किंग और चार्जिंग की सुविधा होगी। साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए क्लीनिंग, कार्यालय, डॉरमेट्री, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मॉल जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिल्ली की स्मार्ट, हरित और सुलभ परिवहन प्रणाली विकसित दिल्ली-विकसित भारत 2047 के संकल्प को नई गति और मजबूती प्रदान करेगी।

Heavy Rain Warning: 23 से 30 सितंबर तक फिर तांडव मचाएगा मानसून, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट
नई दिल्ली
heavy rain

अरविंद केजरीवाल पर बोला करारा हमला

दिल्ली के हरिनगर में डीटीसी के बहु-स्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर करारा हमला बोला। इस दौरान अरविंद केजरीवाल भी उनके निशाने पर आ गए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा "मैं आज अरविंद केजरीवाल को इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूं कि साहब, थोड़ा सा वीडियो और मेरी रील देखना बंद कर दो। आप सारा दिन मुझे लगता है कि मेरी ही वीडियो देखते रहते हैं। मैडम ने क्या कहा, कब कहा, हाथ ऊपर किया, पैर पीछे खींचे…यह देखकर उसमें से क्लिप निकालते रहते हैं कि कुछ तो होगा बोलने के लिए। अगर आपने इतना ध्यान दिल्ली पर लगाया होता तो जनता इतनी त्रस्‍त नहीं होती। अगर आपको ध्यान ही लगाना है तो पंजाब में लगाओ, जहां जनता बाढ़ से पीड़ित है। मैंने आपको कभी किसी बाढ़ पीड़ित के सा‌थ नहीं देखा। सारा दिन सोशल मीडिया पर रील देखते हो।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री किसी से डरती नहीं हैः सीएम रेखा

रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को ललकारते हुए कहा "एक-एक चीज जो आपने विकृत अवस्‍था में छोड़ी है। एक-एक करके हम उसे ठीक करेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान यहां-वहां नहीं भटकता और न ही हम किसी से डरते हैं। अगर तुम्हें लगता है लगता है कि महिला मुख्यमंत्री है, इसका ध्यान भटका देंगे तो आज मैं मां दुर्गा की शक्ति के साथ कहना चाहती हूं कि मैं दिल्ली में बैठी हूं। डरती नहीं हूं। जो मैंने दिल्ली के विकास की जिम्मेदारी ली है, उसे किसी भी कीमत पर पूरा करुंगी। इसके लिए सातों दिन 24 घंटे काम करेंगे।"

अरविंद केजरीवाल के वीडियो का मामला क्या है?

दरअसल, हाल ही में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया 'X'अकाउंट पर एक 14 सेकेंड की वीडियो क्लिप शेयर की थी। इसके कैप्‍शन में उन्होंने लिखा "दिल्‍ली की सीएम ये क्या कह रही हैं।" यह वीडियो ईवीएम की हैकिंग से जुड़े एक सवाल के जवाब की थी। इसमें एक इंटरव्यू के दौरान सीएम रेखा गुप्ता से चुनाव में भाजपा पर ईवीएम हैक करवाने के आरोपों को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था "जब तक 70 सालों से वह ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं था। हमने कर लिया तो बुरा लग गया।" अरविंद केजरीवाल ने इसी वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर कर हैरानी जताई थी। सीएम रेखा गुप्ता ने इसी वीडियो क्लिप को लेकर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है।

फिल्म '120 बहादुर' पर बवाल; एनसीआर में अहीर समाज का हल्ला बोल, खेड़की टोल प्लाजा पर सड़क जाम
गुडगाँव
Uproar over the film 120 Bahadur; Ahir community in Gurugram blocks Kherki toll plaza

अरविंद केजरीवाल

politics

Rekha Gupta

Updated on:

22 Sept 2025 04:31 pm

Published on:

22 Sept 2025 04:28 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में अब रील पर गरमाई सियासत, सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत

