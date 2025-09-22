दिल्ली में अब रील पर गरमाई सियासत, सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत

Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की उस बात पर करारा पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता की एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा था "दिल्ली की सीएम ये क्या बोल रही हैं।" इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली के हरिनगर में डीटीसी के बहु-स्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो के शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिल्ली को मिली यह सौगात राजधानी की परिवहन व्यवस्था को एक नई दिशा देगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि नई तकनीक से सुसज्जित यह सेल्फ-सस्टेनेबल बिल्डिंग अपने खर्चे स्वयं वहन करेगी, जिससे सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। इस अत्याधुनिक केंद्र में 400 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की पार्किंग और चार्जिंग की सुविधा होगी। साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए क्लीनिंग, कार्यालय, डॉरमेट्री, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मॉल जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिल्ली की स्मार्ट, हरित और सुलभ परिवहन प्रणाली विकसित दिल्ली-विकसित भारत 2047 के संकल्प को नई गति और मजबूती प्रदान करेगी।
दिल्ली के हरिनगर में डीटीसी के बहु-स्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर करारा हमला बोला। इस दौरान अरविंद केजरीवाल भी उनके निशाने पर आ गए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा "मैं आज अरविंद केजरीवाल को इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूं कि साहब, थोड़ा सा वीडियो और मेरी रील देखना बंद कर दो। आप सारा दिन मुझे लगता है कि मेरी ही वीडियो देखते रहते हैं। मैडम ने क्या कहा, कब कहा, हाथ ऊपर किया, पैर पीछे खींचे…यह देखकर उसमें से क्लिप निकालते रहते हैं कि कुछ तो होगा बोलने के लिए। अगर आपने इतना ध्यान दिल्ली पर लगाया होता तो जनता इतनी त्रस्त नहीं होती। अगर आपको ध्यान ही लगाना है तो पंजाब में लगाओ, जहां जनता बाढ़ से पीड़ित है। मैंने आपको कभी किसी बाढ़ पीड़ित के साथ नहीं देखा। सारा दिन सोशल मीडिया पर रील देखते हो।"
रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को ललकारते हुए कहा "एक-एक चीज जो आपने विकृत अवस्था में छोड़ी है। एक-एक करके हम उसे ठीक करेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान यहां-वहां नहीं भटकता और न ही हम किसी से डरते हैं। अगर तुम्हें लगता है लगता है कि महिला मुख्यमंत्री है, इसका ध्यान भटका देंगे तो आज मैं मां दुर्गा की शक्ति के साथ कहना चाहती हूं कि मैं दिल्ली में बैठी हूं। डरती नहीं हूं। जो मैंने दिल्ली के विकास की जिम्मेदारी ली है, उसे किसी भी कीमत पर पूरा करुंगी। इसके लिए सातों दिन 24 घंटे काम करेंगे।"
दरअसल, हाल ही में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया 'X'अकाउंट पर एक 14 सेकेंड की वीडियो क्लिप शेयर की थी। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा "दिल्ली की सीएम ये क्या कह रही हैं।" यह वीडियो ईवीएम की हैकिंग से जुड़े एक सवाल के जवाब की थी। इसमें एक इंटरव्यू के दौरान सीएम रेखा गुप्ता से चुनाव में भाजपा पर ईवीएम हैक करवाने के आरोपों को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था "जब तक 70 सालों से वह ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं था। हमने कर लिया तो बुरा लग गया।" अरविंद केजरीवाल ने इसी वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर कर हैरानी जताई थी। सीएम रेखा गुप्ता ने इसी वीडियो क्लिप को लेकर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है।