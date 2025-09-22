दिल्ली में अब रील पर गरमाई सियासत, सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत

दिल्ली के हरिनगर में डीटीसी के बहु-स्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर करारा हमला बोला। इस दौरान अरविंद केजरीवाल भी उनके निशाने पर आ गए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा "मैं आज अरविंद केजरीवाल को इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूं कि साहब, थोड़ा सा वीडियो और मेरी रील देखना बंद कर दो। आप सारा दिन मुझे लगता है कि मेरी ही वीडियो देखते रहते हैं। मैडम ने क्या कहा, कब कहा, हाथ ऊपर किया, पैर पीछे खींचे…यह देखकर उसमें से क्लिप निकालते रहते हैं कि कुछ तो होगा बोलने के लिए। अगर आपने इतना ध्यान दिल्ली पर लगाया होता तो जनता इतनी त्रस्‍त नहीं होती। अगर आपको ध्यान ही लगाना है तो पंजाब में लगाओ, जहां जनता बाढ़ से पीड़ित है। मैंने आपको कभी किसी बाढ़ पीड़ित के सा‌थ नहीं देखा। सारा दिन सोशल मीडिया पर रील देखते हो।"