दिल्ली में आग का कहर: 6 साल में 543 मौतें, साल 2026 में ही अब तक 65 लोगों ने गंवाई जान

Fire in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में हुए अग्निकांड में 21 लोगों ने अपनी जानें गवाई है। इनमें से 12 विदेशी और 9 भारतीय थे। होटल फ्लोरिश स्टे के मालिक लवकेश बजाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उस पर आरोप है कि उसके पास सिर्फ 6 कमरों की परमिशन थी, लेकिन वह होटल में उससे चार गुना ज्यादा कमरे चला रहा था। इस बीच दिल्ली में आग से बचाव के इंतजामों को लेकर लोग काफी डरे और चिंतित हैं। इसी माहौल के बीच सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 सालों में दिल्ली में आग लगने के हादसों की वजह से 543 लोगों की जान जा चुकी है।