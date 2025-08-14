Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

मीलॉर्ड आपने दफ्तर तो दिलाया, लेकिन…अरविंद केजरीवाल के बंगले पर हाईकोर्ट में AAP

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP मुखिया अरविंद केजरीवाल की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की। इस दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने बंगले को लेकर अपने तर्क रखे। अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 14, 2025

Delhi High Court briefly heard Arvind Kejriwal plea regarding government accommodation in Delhi
सरकारी आवास को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई।

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए बंगला अलॉट कराने वाली याचिका पर स‌ंक्षिप्त सुनवाई हुई। इस दौरान AAP मुखिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा। वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा "मीलॉर्ड इसी अदालत के हस्तक्षेप से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए दिल्ली में दफ्तर तो मिल गया, लेकिन सरकारी आवास अभी तक नहीं दिया गया है।"

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने इस मामले पर संक्षिप्त सुनवाई की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा "मीलॉर्ड आप यह प्रार्थना पत्र देखिए। यह आवास आवंटन के लिए है। यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं तो नियमों के मुताबिक आपको सरकारी आवास मिलने का अधिकार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब तक दिल्ली में सरकारी आवास नहीं दिया गया है।"

ये भी पढ़ें

बेचारे कुत्तों की क्या गलती है…सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेता से अभिनेता तक दे रहे बयान, विशेषज्ञ भी हैरान
नई दिल्ली
stray dogs in Delhi NCR Supreme Court decision Rahul Gandhi Raveena Tandon statements experts surprised

अरविंद केजरीवाल के वकील ने रखा पक्ष

वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में आगे कहा "मीलॉर्ड! मेरे पास पार्टी का दफ्तर भी नहीं था। तब इसी अदालत ने हस्तक्षेप कर हमें पार्टी के दफ्तर दिलवाया। अब हम सरकारी आवास के लिए आपके पास आए हैं।" इस दौरान अरविंद केजरीवाल का पक्ष सुनने के बाद जज ने इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक टाल दी है। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया था। इसके बाद से वह अपने एक राज्यसभा सांसद के आवास में रह रहे हैं। इसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा।

कई बार रिमांडर भेजने के बाद भी नहीं मिला आवास

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मामले को बोर्ड के शीर्ष पर रखा। AAP का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने तर्क दिया कि राजनीतिक दलों को सामान्य पूल से आवास आवंटन के दिशानिर्देशों के तहत, एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष दिल्ली में एक सरकारी आवास का हकदार है, बशर्ते उनके पास न तो कोई घर हो और न ही उन्हें किसी अन्य आधिकारिक क्षमता में आवंटित किया गया हो। वकील ने दलील दी, "सभी पूर्व शर्तें पूरी हो चुकी हैं। एक राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम एक केंद्रीय आवास का अनुरोध कर रहे हैं।" उन्होंने अदालत को बताया कि आप ने पिछले साल 20 सितंबर को अधिकारियों को पहली बार पत्र लिखा था, उसके बाद एक रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

17 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने दिया था इस्तीफा

दरअसल, दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर उठे विवाद के बाद अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चार अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया। इसके बाद वह फिरोजशाह रोड के बंगला नंबर-5 में शिफ्ट हो गए थे। यह बंगला आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के नाम पर आवंटित है।

केंद्र सरकार का पक्ष आना बाकी

इस मामले में AAP नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया हैं। इसलिए उन्हें नियमों के अनुसार, सरकारी आवास मिलना चाहिए। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी की ओर से याचिका दायर की गई है। इस याचिका में अन्य पार्टी अध्यक्षों को सरकारी आवास आवंटित होने का हवाला दिया गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में केंद्र सरकार का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। फिलहाल मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त हो होगी।

ये भी पढ़ें

दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों पर फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और एसजी में बहस
नई दिल्ली
Decision reserved on stray dogs in Delhi-NCR debate between Kapil Sibal and SG in Supreme Court

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

अरविंद केजरीवाल

Delhi News

high court

Published on:

14 Aug 2025 01:14 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मीलॉर्ड आपने दफ्तर तो दिलाया, लेकिन…अरविंद केजरीवाल के बंगले पर हाईकोर्ट में AAP

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.