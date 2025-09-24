जेल में दाह संस्कार की मनाही नहीं…हाईकोर्ट ने खारिज कर दी अफजल गुरू और मकबूल भट्ट से जुड़ी याचिका

मकबूल भट्‍ट जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के संस्थापकों में से एक थे। वह कश्मीर को भारत तथा पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के समर्थक थे। उनका जन्म 1938 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाके में हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही वे राजनीति और अलगाववादी विचारधारा से जुड़ गए। 1960 के दशक में उन्होंने कश्मीर में सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत करने की कोशिश की और इसी दौरान कई आतंकी वारदातों में उनका नाम सामने आया। भारत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर 1966 में जेल भेजा, लेकिन वे भागकर पाकिस्तान पहुंच गए। बाद में 1970 के दशक में वे फिर से भारत आए और गिरफ्तार किए गए। 1966 में भारतीय सुरक्षा बल के एक अधिकारी की हत्या और 1971 में भारतीय नागरिक की हत्या के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया। 1984 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी दी गई और वहीं दफनाया गया। उनकी फांंसी के बाद वे कश्मीरी अलगाववादियों के लिए 'शहीद' का प्रतीक बन गए।