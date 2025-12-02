बार-बार एक ही गलती, इन्हें री-ट्रेनिंग पर भेजो…फैमिली कोर्ट के जज पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट

दरअसल, इस मामले में दंपति ने साल 2021 में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (ia) यानी क्रूरता के तहत तलाक याचिका दायर की थी। दंपति कई राज्यों में अलग-अलग मामलों में उलझे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को सुनवाई के लिए दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। ताकि दंपति के जितने भी मामले हैं, उनकी एक ही जगह पर सुनवाई हो सके। इस बीच पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट ने पहली तारीख में ही गवाहियों का अधिकार खत्म करते हुए बिना किसी साक्ष्य के दंपति के बीच तलाक का फैसला सुना दिया। इस दौरान अदालत ने स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 28A का जिक्र किया, जो अब कानून के अस्तित्व में ही नहीं है।