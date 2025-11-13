Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

GST रिफंड पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जज बोले-कारोबार पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव

Delhi High Court: कारोबारियों के जीएसटी रिफंड पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 13, 2025

delhi high court order on delay in gst refund

जीएसटी रिफंड पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

Delhi High Court: जीएसटी रिफंड से जुड़े मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने जीएसटी विभाग को आदेश दिया कि जीएसटी रिफंड का निपटारा तय समयसीमा में ही किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कारोबार पर इसका प्रभाव पड़ता है। दरअसल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने जीएसटी रिफंड में देरी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। गुरुवार को इस याचिका पर न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह और शैल जैन की खंडपीठ ने सुनवाई की।

पहले समझिए क्या है पूरा मामला?

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर कुणाल और आदित्य राठौर ने अदालत को बताया कि Gameloft Software Private Limited कंपनी ने अप्रैल 2019 से जून 2020 के बीच एक करोड़ 87 लाख 84 हजार 18 रुपये बतौर इंटीग्रेटेड जीएसटी चुकाया। इसके बाद कंपनी ने अप्रैल 2022 में जीएसटी रिफंड के लिए आवेदन किया। इसपर विभाग ने 6-7 जुलाई 2022 को आवेदन में कमियां बताकर उसे स्वीकार से मना कर दिया। इसके बाद कंपनी ने आवेदन में सुधार के बाद 30-31 मार्च 2023 को फिर से सबमिट किया, लेकिन विभाग ने निर्धारित समय सीमा में कोई कोई त्रुटि (Deficiency Memo) नहीं बताई।

क्या है जीएसटी रिफंड का नियम?

लाइव लॉ के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अदालत में CGST नियम 90 (2) की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि आवेदन में कोई कमी है तो 15 दिनों में डिफिशियंसी मेमो जारी करना जरूरी है। साथ ही CGST Act के Section 54 के तहत रिफंड मामलों को 60 दिनों के अंदर निपटाना जरूरी है। इस दौरान कंपनी ने एक अन्य केस का हवाला दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि तय की गई टाइम लिमिट में डिफिशियंसी मेमो जारी नहीं किया जाता तो देरी के लिए टैक्सपेयर को ब्याज देने से विभाग मना नहीं कर सकता। CGST Act के Section 56 में रिफंड में देरी पर ब्याज देने का प्रावधान है।

रिप्रेजेंटेशन्स के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने रिफंड के निपचान के लिए विभाग को कई बार रिप्रेजेंटेशन्स (अभ्यावेदन) दिए, लेकिर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर अदालत ने कहा कि उत्तरवादी विभाग को रिफंड एप्लिकेशंस पर एक महीने के अंदर जल्दी निर्णय लेने चाहिए। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने जीएसटी विभाग को आदेश देते हुए कहा कि रजिस्टर्ड लोग और संस्थाओं के रिफंड आवेदनों का निपटारा तय समय सीमा में ही किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि रिफंड में देरी होने से टैक्सपेयर्स के बिजनेस पर असर पड़ता है। इस दौरान अदालत में जीएसटी विभाग की ओर से अधिवक्ता आकाश वर्मा मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

1-2-3-4 नहीं, 32 कारों में बम ब्लास्ट की थी तैयारी! मस्जिद में आखिरी नमाज…डायरियों ने खोले राज
नई दिल्ली
Red Fort Blast Not just one two 3 or 4 but 32 cars were being bombed Last prayers at mosque

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

high court

Published on:

13 Nov 2025 04:49 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / GST रिफंड पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जज बोले-कारोबार पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

9 कंपनियां, 7.5 करोड़ का फ्रॉड और जेल, जानें कौन है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक अहमद सिद्दीकी

Al-Falah University
राष्ट्रीय

Margashirsha Amavasya : मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर को, ज्योतिष ने बताया इन राशि के लोग रहें सावधान

Margashirsha Amavasya Tarot Prediction
धर्म/ज्योतिष

Delhi Blast: ED के निशाने पर अल फलाह यूनिवर्सिटी, फंडिंग की जांच के आदेश

Al Falah University
राष्ट्रीय

Delhi Blast: जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उमर, उसने भी किया था फर्जीवाड़ा, अब मिला नोटिस

अल-फलाह विश्वविद्यालय को NAAC ने जारी किया नोटिस
राष्ट्रीय

‘मेरा भाई बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया…डॉ. मुजम्मिल को किराए का कमरा देने वाला मौलवी के भाई का बयान

Mohammad Shahabad
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.