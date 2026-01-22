4 साल से संबंध…अब बलात्कार का आरोप, हाईकोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए लगाई फटकार, Whatsapp चैट ने किया फैसला!

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि निजी रिश्तों में आई असफलता या मनमुटाव के समाधान के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि मामले से जुड़े रिकॉर्ड और साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक आपसी सहमति से एक प्रेम संबंध रहा था। ऐसे हालात में मुकदमे को आगे बढ़ाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि जब किसी रिश्ते के टूटने के बाद बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, तो उनकी जांच में विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है, खासकर तब जब दोनों पक्ष वयस्क हों और उपलब्ध सबूत स्वेच्छा से बनाए गए शारीरिक संबंध की ओर इशारा करते हों।