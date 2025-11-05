मैं देश की सेवा कर रही हूं, लेकिन मेरा परिवार सुरक्षित नहीं…पिता की संदिग्ध मौत पर बोली मेजर ज्योति राठी

पुलिस को इस घटना की सूचना सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे मृतक के बेटे अंकुर राठी ने पीसीआर कॉल के जरिए दी। अंकुर ने पुलिस को बताया कि उनके पिता बीते दो दिनों से घर नहीं लौटे थे और फोन कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रहे थे। जब वह उन्हें खोजते हुए बेगमपुर स्थित उनके दूसरे फ्लैट पर पहुंचे, तो उन्होंने अपने पिता को पहली मंजिल पर स्थित फ्लैट के बाथरूम में मृत अवस्था में पाया। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। जांच के दौरान शव की गर्दन पर चाकू के घाव के निशान पाए गए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसजीएम अस्पताल भेज दिया गया।