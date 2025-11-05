मैं देश की सेवा कर रही हूं, लेकिन मेरा परिवार सुरक्षित नहीं…पिता की संदिग्ध मौत पर बोली मेजर ज्योति राठी

दिल्ली जल बोर्ड के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की संदिग्ध हालात में मौत। (फोटोः ANI)
Delhi Jal Board Officer Death: दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के एक कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सोमवार को उनका शव दिल्ली के बेगमपुर इलाके में स्थित उनके एक फ्लैट के बाथरूम में खून से लथपथ मिला। मृतक की पहचान सुरेश कुमार राठी (59) के रूप में हुई है। उनकी गर्दन के दाहिने हिस्से पर चाकू के घाव के निशान मिले हैं, जिससे यह मामला हत्या या संदिग्ध मौत की ओर इशारा करता है। हालांकि, पुलिस ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह हत्या का मामला है या किसी दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हुई है।
पुलिस को इस घटना की सूचना सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे मृतक के बेटे अंकुर राठी ने पीसीआर कॉल के जरिए दी। अंकुर ने पुलिस को बताया कि उनके पिता बीते दो दिनों से घर नहीं लौटे थे और फोन कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रहे थे। जब वह उन्हें खोजते हुए बेगमपुर स्थित उनके दूसरे फ्लैट पर पहुंचे, तो उन्होंने अपने पिता को पहली मंजिल पर स्थित फ्लैट के बाथरूम में मृत अवस्था में पाया। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। जांच के दौरान शव की गर्दन पर चाकू के घाव के निशान पाए गए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसजीएम अस्पताल भेज दिया गया।
मृतक सुरेश कुमार राठी की बेटी एनएसजी कर्मी मेजर ज्योति राठी ने अपने पिता की मौत को लेकर गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त किया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं देश की सेवा कर रही हूं, लेकिन यहां मेरा अपना परिवार सुरक्षित नहीं है।" ज्योति राठी ने बताया कि उनके पिता दिल्ली जल बोर्ड में कार्यकारी अभियंता थे। रोहिणी में उनके दो फ्लैट हैं; एक में वे सब रहते हैं, जबकि दूसरा फ्लैट निवेश के उद्देश्य से खरीदा गया था और कभी किराए पर नहीं दिया गया। उनके पिता अक्सर इस दूसरे फ्लैट में आया करते थे।
उन्होंने आगे बताया, "रविवार की छुट्टी के बाद जब मेरे पिता वापस नहीं लौटे तो मेरी मां ने उनके सहकर्मियों को फोन किया। हमें लगा था कि वह हरिद्वार गए होंगे। हालांकि, जब मेरे भाई ने उन्हें ढूंढते हुए दूसरे फ्लैट का ताला खोला तो उसे पिता का मोबाइल फोन वहां पड़ा मिला। फिर बाथरूम में उनका खून से लथपथ शरीर मिला।" सीसीटीवी फुटेज की जांच में वह खाने का पार्सल लेकर घर में प्रवेश करते हुए दिखे थे।
पड़ोसियों और परिजनों ने पुलिस को बताया है कि सुरेश कुमार राठी कभी-कभार ही इस फ्लैट में आते थे। पुलिस ने इस वारदात के संबंध में रोहिणी जिले के बेगमपुर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब हत्या या दुर्घटना के एंगल से मामले की विस्तृत जांच कर रही है ताकि उनकी मौत की असली वजह का पता चल सके।
