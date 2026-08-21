दिल्ली के करोल बाग में इमारत गिरने से एक की मौत, तीन घायल; राहत और बचाव कार्य जारी

Karol Bagh building collapse: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक इमारत के अचानक ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में किसी और के फंसे होने की आशंका के चलते राहत व बचाव अभियान चलाया जा रहा है।