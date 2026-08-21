अब घंटों का जाम होगा बीते दिनों की बात? Delhi-NCR में 4 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर की तैयारी, जानें किन शहरों को मिलेगा फायदा

इस योजना में Urban Extension Road-I को NH-1 यानी GT Road से आगे Ghaziabad-Loni-Baghpat Expressway से जोड़ने का प्रस्ताव है। इससे सोनीपत, नरेला और बवाना की ओर से आने वाले लोगों को गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों तक जाने के लिए एक नया विकल्प मिल सकता है। इसका सीधा फायदा यह हो सकता है कि इन इलाकों का ट्रैफिक दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर कम पहुंचे।