BJP छोड़ते ही शहजाद पूनावाला के तेवर और तीखे, कांग्रेस पर ‘सुपारी’ का आरोप; बोले- ‘सब उल्टा हो गया’

Shehzad Poonawalla News:शहजाद पूनावाला ने बीजेपी छोड़ दी, लेकिन उनके राजनीतिक तेवर कम होने के बजाय और तेज होते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में चल रहे पूनावाला ने अब कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। उनका आरोप है कि बीजेपी से अलग होने के बाद कांग्रेस से जुड़े लोगों को उम्मीद थी कि वह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कथित तौर पर एक नया अभियान शुरू कर दिया गया।