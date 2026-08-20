वंदे मातरम् विवाद के बीच अवधेश प्रसाद का बड़ा संदेश, बोले- ‘यह झगड़े का नहीं, देश में प्यार और भाईचारे का पैगाम है’

वंदे मातरम् विवाद के बीच सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने दिया भाईचारे और देश की खुशहाली का संदेश। (फोटो सोर्स-IANS)
Awadhesh Prasad Statement: राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम्' के शुरुआती दो छंद गाने का फैसला किए जाने के बाद अलग-अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस पूरे मुद्दे को अलग नजरिए से देखने की बात कही है।
अवधेश प्रसाद का कहना है कि 'वंदे मातरम्' को लेकर किसी तरह का विवाद खड़ा करने के बजाय इसे देश में आपसी प्रेम, भाईचारे और खुशहाली के संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए।
कांग्रेस के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह पूरे राष्ट्र के लिए एक संदेश है। उनके मुताबिक, देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी स्नेह और भाईचारा होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति एक-दूसरे के साथ मिल-जुलकर रहे और देश में खुशहाली का माहौल बने, यही सबसे जरूरी बात है। सपा सांसद ने अपने बयान में किसी राजनीतिक दल पर निशाना साधने के बजाय देश की एकता और सामाजिक सौहार्द पर जोर दिया।
उनके बयान का साफ संकेत यही था कि राष्ट्र से जुड़े प्रतीकों और मुद्दों को लेकर राजनीति करने के बजाय लोगों के बीच दूरी कम करने की कोशिश होनी चाहिए।
अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगा देश के हर नागरिक के दिल में बसे हैं। उनका सम्मान सभी देशवासी करते हैं और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना हर भारतीय के मन में है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश की एकता सबसे जरूरी है। उनके मुताबिक, अलग-अलग विचार और राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन इससे समाज में आपसी भाईचारा और शांति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
दरअसल, कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में 'वंदे मातरम्' के शुरुआती दो छंद गाने को लेकर फैसला सामने आया है। इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। अलग-अलग दल इसे अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं।
इसी बीच अवधेश प्रसाद का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक टकराव के बजाय सामाजिक एकता से जोड़ने की कोशिश की है।
सपा सांसद ने कहा कि देश में सभी लोग आपसी प्यार और सम्मान के साथ रहें। उनके मुताबिक, देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि लोगों के बीच भाईचारा बना रहे और समाज में खुशहाली का माहौल हो।
ऐसे समय में जब 'वंदे मातरम्' को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है, अवधेश प्रसाद का यह संदेश विवाद बढ़ाने के बजाय लोगों को साथ रहने की बात पर केंद्रित नजर आता है।
'वंदे मातरम्' को लेकर जारी सियासी बहस के बीच सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह मुद्दा झगड़े का नहीं, बल्कि देश में प्यार, भाईचारे और खुशहाली का संदेश देने वाला होना चाहिए।
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