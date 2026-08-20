वंदे मातरम् विवाद के बीच अवधेश प्रसाद का बड़ा संदेश, बोले- ‘यह झगड़े का नहीं, देश में प्यार और भाईचारे का पैगाम है’

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति एक-दूसरे के साथ मिल-जुलकर रहे और देश में खुशहाली का माहौल बने, यही सबसे जरूरी बात है। सपा सांसद ने अपने बयान में किसी राजनीतिक दल पर निशाना साधने के बजाय देश की एकता और सामाजिक सौहार्द पर जोर दिया।