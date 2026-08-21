21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

जंतर-मंतर पर ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ को इजाजत नहीं, दिल्ली पुलिस ने दी कार्रवाई की चेतावनी

Reservation Hatao Andolan: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज 'आरक्षण हटाओ' प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने बड़ी अपडेट दी है। दिल्ली पुलिस ने इससे संबंधित पोस्ट को फर्जी बताया है और कहा कि प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं दी गई है और धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Dinesh Dubey

Aug 21, 2026

Delhi police on Reservation Hatao protest

जंतर-मंतर पर 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी किया बयान (Photo: IANS)

Jantar Mantar Reservation Hatao Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 अगस्त को 'आरक्षण सुधार' के मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को दिल्ली पुलिस ने फर्जी और गुमराह करने वाला बताया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जंतर-मंतर पर इस मुद्दे को लेकर किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है।

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि आरक्षण सुधार के मुद्दे पर 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की कथित अनुमति से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं। लेकिन जंतर-मंतर पर ऐसे किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन, रैली या सभा के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की नहीं दी अनुमति

दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि शुक्रवार को जंतर-मंतर पर किसी भी व्यक्ति या संगठन को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है। इस आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने और सभाएं आयोजित करने पर रोक है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट को लेकर चेतावनी

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे कथित प्रदर्शन की अनुमति से जुड़ी किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें। पुलिस ने कहा कि ऐसी जानकारी को आगे शेयर करने से बचना चाहिए। साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि फर्जी खबर बनाने या उसे प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

56 लाख फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम पेज ने शेयर किया था पोस्टर

दिल्ली पुलिस का यह स्पष्टीकरण उस समय आया जब 'Reservation Hatao Andolan' (आरक्षण हटाओ आंदोलन) नाम से चल रहे एक इंस्टाग्राम पेज ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर 'शांतिपूर्ण प्रदर्शन' का पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर में लोगों से 21 अगस्त को दोपहर 2 बजे जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की गई थी।

इस इंस्टाग्राम पेज के करीब 5.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट तेजी से फैलने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया।

CJP की तर्ज पर आंदोलन का दावा

'आरक्षण हटाओ आंदोलन' नाम के इस पेज पर आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। बताया जाता है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के तरीके अपनाकर इस डिजिटल अभियान को तेजी से लोकप्रियता मिली और इसी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई।

हालांकि, दिल्ली पुलिस के मुताबिक 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर ऐसे किसी प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी गई है और नई दिल्ली जिले में लागू निषेधाज्ञा के कारण पांच या उससे अधिक लोगों के जमावड़े, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक है।

अभिजीत दीपके ने मांगा फडणवीस के मंत्री का इस्तीफा, कहा- मंत्रियों के कुत्तों को भी सरकारी स्कूलों से अच्छी सुविधाएं

ये भी पढ़ें
abhijeet dipke Cockroach Janata Party

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Aug 2026 09:33 am

Published on:

21 Aug 2026 08:53 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / जंतर-मंतर पर ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ को इजाजत नहीं, दिल्ली पुलिस ने दी कार्रवाई की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

BJP छोड़ते ही शहजाद पूनावाला के तेवर और तीखे, कांग्रेस पर ‘सुपारी’ का आरोप; बोले- ‘सब उल्टा हो गया’

Shehzad Poonawalla
नई दिल्ली

जैसे को तैसा: दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बुलडोज़र एक्शन

Bulldozer action in Pakistan high commission
राष्ट्रीय

जब स्मृति ईरानी ने मांग लिया था नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, इसके लिए अनशन करने की दे दी थी धम्की

Smriti Irani comback in BJP Nitin Nabin New Team
राष्ट्रीय

वंदे मातरम् विवाद के बीच अवधेश प्रसाद का बड़ा संदेश, बोले- ‘यह झगड़े का नहीं, देश में प्यार और भाईचारे का पैगाम है’

Awadhesh Prasad
नई दिल्ली

‘जय-जय मोदी, हर-हर मोदी’, दिल्ली के प्रेस क्लब में पढ़ी गई ‘मोदी चालीसा’, हुई आरती

Narendra Modi Aarti viral video
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.