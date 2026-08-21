जंतर-मंतर पर ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ को इजाजत नहीं, दिल्ली पुलिस ने दी कार्रवाई की चेतावनी

जंतर-मंतर पर 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी किया बयान (Photo: IANS)
Jantar Mantar Reservation Hatao Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 अगस्त को 'आरक्षण सुधार' के मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को दिल्ली पुलिस ने फर्जी और गुमराह करने वाला बताया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जंतर-मंतर पर इस मुद्दे को लेकर किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है।
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि आरक्षण सुधार के मुद्दे पर 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की कथित अनुमति से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं। लेकिन जंतर-मंतर पर ऐसे किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन, रैली या सभा के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।
दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि शुक्रवार को जंतर-मंतर पर किसी भी व्यक्ति या संगठन को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है। इस आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने और सभाएं आयोजित करने पर रोक है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे कथित प्रदर्शन की अनुमति से जुड़ी किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें। पुलिस ने कहा कि ऐसी जानकारी को आगे शेयर करने से बचना चाहिए। साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि फर्जी खबर बनाने या उसे प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस का यह स्पष्टीकरण उस समय आया जब 'Reservation Hatao Andolan' (आरक्षण हटाओ आंदोलन) नाम से चल रहे एक इंस्टाग्राम पेज ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर 'शांतिपूर्ण प्रदर्शन' का पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर में लोगों से 21 अगस्त को दोपहर 2 बजे जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की गई थी।
इस इंस्टाग्राम पेज के करीब 5.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट तेजी से फैलने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया।
'आरक्षण हटाओ आंदोलन' नाम के इस पेज पर आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। बताया जाता है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के तरीके अपनाकर इस डिजिटल अभियान को तेजी से लोकप्रियता मिली और इसी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई।
हालांकि, दिल्ली पुलिस के मुताबिक 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर ऐसे किसी प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी गई है और नई दिल्ली जिले में लागू निषेधाज्ञा के कारण पांच या उससे अधिक लोगों के जमावड़े, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक है।
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