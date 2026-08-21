जंतर-मंतर पर ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ को इजाजत नहीं, दिल्ली पुलिस ने दी कार्रवाई की चेतावनी

दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि शुक्रवार को जंतर-मंतर पर किसी भी व्यक्ति या संगठन को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है। इस आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने और सभाएं आयोजित करने पर रोक है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।