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Greater Kailash Fire: सलमान खान की फ्रेंचाइजी जिम में लगी आग, पुलिस ने लोगों को निकाला बाहर; बड़ा हादसा टला

Delhi Fire News: दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 में सलमान खान के जिम की फ्रेंचाइजी में देर रात आग लग गई। पुलिस ने समय रहते जिम खाली कराया और दमकल ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Aug 21, 2026

Greater Kailash Fire

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Greater Kailash Fire:दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 में गुरुवार रात सलमान खान के जिम ब्रांड की फ्रेंचाइजी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग एम ब्लॉक मार्केट की पहली मंजिल पर बने जिम में लगी थी। घटना के वक्त जिम में मौजूद लोगों को पुलिस ने समय रहते बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया।

पुलिस के मुताबिक, आग रात करीब 10:15 बजे लगी। जिम में आग लगने की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले अंदर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई।

दमकल के पहुंचने से पहले खाली कराया जिम

पुलिसकर्मियों ने बिना समय गंवाए जिम को खाली कराया। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी के घायल होने या मौत की सूचना नहीं है। पुलिस का कहना है कि आग से कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है।

शॉर्ट सर्किट की आशंका

शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। आग आखिर किस वजह से लगी, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।

आग बुझाने के बाद पुलिस ने मौके को सुरक्षित कर लिया। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि कहीं अंदर से दोबारा धुआं या आग न उठे।

सलमान खान के ब्रांड से जुड़ा है जिम

पुलिस के मुताबिक, एम ब्लॉक मार्केट में चल रहा यह जिम अभिनेता सलमान खान के जिम ब्रांड की फ्रेंचाइजी है। आग लगने की खबर फैलते ही आसपास के इलाके में भी लोगों की भीड़ जुटने लगी थी, लेकिन पुलिस और दमकल की कार्रवाई से स्थिति जल्दी संभाल ली गई।

फिलहाल आग लगने के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट का शक है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। समय रहते पुलिस ने जिम खाली करा लिया और दमकल ने आग पर काबू पा लिया, जिससे ग्रेटर कैलाश में एक बड़ा हादसा टल गया।

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Updated on:

21 Aug 2026 12:46 pm

Published on:

21 Aug 2026 12:46 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Greater Kailash Fire: सलमान खान की फ्रेंचाइजी जिम में लगी आग, पुलिस ने लोगों को निकाला बाहर; बड़ा हादसा टला

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