Greater Kailash Fire: सलमान खान की फ्रेंचाइजी जिम में लगी आग, पुलिस ने लोगों को निकाला बाहर; बड़ा हादसा टला

पुलिसकर्मियों ने बिना समय गंवाए जिम को खाली कराया। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी के घायल होने या मौत की सूचना नहीं है। पुलिस का कहना है कि आग से कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है।