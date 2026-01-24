24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

पिता-पुत्र ने कैफे में बैठे 24 साल के लड़के को गोलियों से भून डाला, पांच मिनट तक फायरिंग में दो मैगजीन खाली

Delhi Murder News: दिल्ली में 24 साल के युवक की लगातार फायरिंग कर हत्या कर दी गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 24, 2026

Delhi murder 24-year-old youth shot dead

Delhi Murder News: देश की राजधानी दिल्ली में एक 24 साल के लड़के को गोलियों से भून दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक के ऊपर लगातार पांच मिनट तक फायरिंग की गई, जिसमें 2 मैगजीन पूरी खाली हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वह घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल ले गई, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस घटना के बाद फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

आपको बता दें कि पूरा मामला पूर्वी दिल्ली में वेलकम थाना क्षेत्र के मौजपुर स्थित मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे का है। शुक्रवार की रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे आरोपियों ने युवक को गोलियों से भून दिया। मृतक युवक की पहचान फैजान उर्फ फज्जी (24) पुत्र सेहरोज आलम के रूप में हुई है जो जेएमसी वेलकम का रहने वाला है। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि घटना से संबंधित सभी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। वेलकम पुलिस ने संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की कई टीमों को तैनात किया गया है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

मृतक के भाई ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाया सवाल

वहीं, इस घटना के बाद मृत फैजान के भाई ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है और आरोप लगाया है कि उसके भाई को तीन गोली लगी थी, लेकिन पुलिस 2 ही बता रही है। उसका कहना है कि एक गोली उसके सिर में लगी थी जो आर-पार हो गई थी और दो गोली उसके सीने में मारी गई थी। फैजान के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि हत्यारों ने पहले गोलियों से भूना फिर उस पर चाकू से भी हमला किया। उसका कहना है कि उसके भाई के शरीर पर लगे चोटों को देखकर लगता है कि उसने मरने से पहले हत्यारों के साथ काफी संघर्ष किया होगा।

लोन का विवाद आया सामने

मिली जानकारी के अनुसार, सलमान का कहना है कि फैजान एक सीधा-साधा लड़का था; वह लड़ाई-झगड़े से दूर रहता था। उसने लोन लिया हुआ था, लेकिन तय समय में चुका नहीं पाया, जिसको लेकर बाप-बेटे (आरोपी) उनके घर आए और झगड़ा करने लगे। इस हत्या को फिलहाल उसी रंजीश से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक फैजान के भाई ने एनआई से बात करते हुए यह भी कहा कि लोन देने वाले बाप-बेटे ने पहले भी फैजान के परिवार को धमकाया था, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल मृतकों के परिजनों ने मांग की है कि उनके परिवार को इंसाफ मिले और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

मामले में पुलिस का बयान

इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि यह हत्या पैसों के लेन-देन की वजह से की गई है। फिलहाल घटनास्थल से सबूत जुटाकर हर एंगल से जांच की जाएगी। डीसीपी उत्तर पूर्व जिला आशीष मिश्रा ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया है। जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

फेरों से ठीक पहले हाईकोर्ट का आदेश लेकर मंडप में पहुंची पहली पत्नी, दूल्हे समेत इन लोगों को पुलिस ने उठाया
नई दिल्ली
baghpat wedding controversy first wife stopped marriage with high court order

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

crimenews

Published on:

24 Jan 2026 01:47 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / पिता-पुत्र ने कैफे में बैठे 24 साल के लड़के को गोलियों से भून डाला, पांच मिनट तक फायरिंग में दो मैगजीन खाली

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

गिनती न लिखने पर बेटी का कत्ल: ‘पापा ने बेलन से पीटा फिर बहन को उठाकर पटक दिया’, बेटे ने खोला कातिल बाप का राज

faridabad child murder father arrested for killing 4 and half year old daughter
नई दिल्ली

गणतंत्र दिवस 2026: दिल्ली में 30,000 जवानों के साथ हाईटेक सुरक्षा, पहली बार AI स्मार्ट चश्मे का इस्तेमाल

राष्ट्रीय

Nipah Virus News : कोरोना से भी खतरनाक वायरस! हेल्थ मंत्रालय ने दिया ये अपडेट, जानिए बचाव का तरीका

Health Ministry of India, Nipah Virus prevention tips, Nipah Virus Symptoms,
स्वास्थ्य

दिल्ली में महीनों से खड़ी पुरानी गाड़ियों से आतंकी साजिश की आशंका! 1000 पार्किंग स्पॉट्स बने खतरा…हाई अलर्ट

Republic Day High alert Old vehicles parked for months suspected terrorist plot 1,000 parking spots pose threat in Delhi
नई दिल्ली

फेरों से ठीक पहले हाईकोर्ट का आदेश लेकर मंडप में पहुंची पहली पत्नी, दूल्हे समेत इन लोगों को पुलिस ने उठाया

baghpat wedding controversy first wife stopped marriage with high court order
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.