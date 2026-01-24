पिता-पुत्र ने कैफे में बैठे 24 साल के लड़के को गोलियों से भून डाला, पांच मिनट तक फायरिंग में दो मैगजीन खाली

Delhi Murder News: देश की राजधानी दिल्ली में एक 24 साल के लड़के को गोलियों से भून दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक के ऊपर लगातार पांच मिनट तक फायरिंग की गई, जिसमें 2 मैगजीन पूरी खाली हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वह घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल ले गई, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस घटना के बाद फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि पूरा मामला पूर्वी दिल्ली में वेलकम थाना क्षेत्र के मौजपुर स्थित मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे का है। शुक्रवार की रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे आरोपियों ने युवक को गोलियों से भून दिया। मृतक युवक की पहचान फैजान उर्फ फज्जी (24) पुत्र सेहरोज आलम के रूप में हुई है जो जेएमसी वेलकम का रहने वाला है। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि घटना से संबंधित सभी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। वेलकम पुलिस ने संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की कई टीमों को तैनात किया गया है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
वहीं, इस घटना के बाद मृत फैजान के भाई ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है और आरोप लगाया है कि उसके भाई को तीन गोली लगी थी, लेकिन पुलिस 2 ही बता रही है। उसका कहना है कि एक गोली उसके सिर में लगी थी जो आर-पार हो गई थी और दो गोली उसके सीने में मारी गई थी। फैजान के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि हत्यारों ने पहले गोलियों से भूना फिर उस पर चाकू से भी हमला किया। उसका कहना है कि उसके भाई के शरीर पर लगे चोटों को देखकर लगता है कि उसने मरने से पहले हत्यारों के साथ काफी संघर्ष किया होगा।
मिली जानकारी के अनुसार, सलमान का कहना है कि फैजान एक सीधा-साधा लड़का था; वह लड़ाई-झगड़े से दूर रहता था। उसने लोन लिया हुआ था, लेकिन तय समय में चुका नहीं पाया, जिसको लेकर बाप-बेटे (आरोपी) उनके घर आए और झगड़ा करने लगे। इस हत्या को फिलहाल उसी रंजीश से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक फैजान के भाई ने एनआई से बात करते हुए यह भी कहा कि लोन देने वाले बाप-बेटे ने पहले भी फैजान के परिवार को धमकाया था, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल मृतकों के परिजनों ने मांग की है कि उनके परिवार को इंसाफ मिले और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि यह हत्या पैसों के लेन-देन की वजह से की गई है। फिलहाल घटनास्थल से सबूत जुटाकर हर एंगल से जांच की जाएगी। डीसीपी उत्तर पूर्व जिला आशीष मिश्रा ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया है। जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग