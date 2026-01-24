पिता-पुत्र ने कैफे में बैठे 24 साल के लड़के को गोलियों से भून डाला, पांच मिनट तक फायरिंग में दो मैगजीन खाली

मिली जानकारी के अनुसार, सलमान का कहना है कि फैजान एक सीधा-साधा लड़का था; वह लड़ाई-झगड़े से दूर रहता था। उसने लोन लिया हुआ था, लेकिन तय समय में चुका नहीं पाया, जिसको लेकर बाप-बेटे (आरोपी) उनके घर आए और झगड़ा करने लगे। इस हत्या को फिलहाल उसी रंजीश से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक फैजान के भाई ने एनआई से बात करते हुए यह भी कहा कि लोन देने वाले बाप-बेटे ने पहले भी फैजान के परिवार को धमकाया था, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल मृतकों के परिजनों ने मांग की है कि उनके परिवार को इंसाफ मिले और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।