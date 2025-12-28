पहाड़ों पर फिर सक्रिय हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ, 28-29-30-31 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में कहर बरपाएगा मौसम

देशभर में पहले से ही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिस वजह से देश के एक हिस्से में बारिश देखने को मिल रही है और वहीं दूसरे हिस्से में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां लगातार मध्यम से घना कोहरा और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिस वजह से ठंड ने भी अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक और चेतावनी जारी की है। नए साल से पहले एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिस वजह से इस हफ्ते के चार दिन दिल्ली एनसीआर में मौसम अपना कहर करपाएगा। इस नए विक्षोभ से दिल्ली एनसीआर के समेत पूरे देश में मौसम फिर से करवट लेने वाला है और आने वाले दिनों में लोगों के लिए मौसम के लिहाज से मुश्किलें बढ़ाने वाला है।