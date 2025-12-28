28 दिसंबर 2025,

रविवार

नई दिल्ली

पहाड़ों पर फिर सक्रिय हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ, 28-29-30-31 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में कहर बरपाएगा मौसम

मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर में मौसम के लिहाज से हालात और बिगड़ने वाले हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 28, 2025

delhi ncr weather update imd alert due to western distrubance

आने वाले चार दिन होंगे दिल्ली के मौसम के लिहाज से संवेदनशील

देशभर में पहले से ही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिस वजह से देश के एक हिस्से में बारिश देखने को मिल रही है और वहीं दूसरे हिस्से में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां लगातार मध्यम से घना कोहरा और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिस वजह से ठंड ने भी अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक और चेतावनी जारी की है। नए साल से पहले एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिस वजह से इस हफ्ते के चार दिन दिल्ली एनसीआर में मौसम अपना कहर करपाएगा। इस नए विक्षोभ से दिल्ली एनसीआर के समेत पूरे देश में मौसम फिर से करवट लेने वाला है और आने वाले दिनों में लोगों के लिए मौसम के लिहाज से मुश्किलें बढ़ाने वाला है।

रविवार से करवट लेगा मौसम

IMD के अनुसार, नए पश्चिमी विक्षोभ का असर रविवार से दिखने लग जाएगा। रविवार को सुबह के समय मध्यम से घने कोहरे की संभावना जताई गई है और इसी वजह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही दिल्ली में आंशिक बादलों की आवाजाही भी देखने को मिलेगी और तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, 28 और 29 दिसंबर का तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। साथ ही बादलों की वजह से धूप कम निकलेगी, जिस वजह से ठंड का असर बढ़ने वाला है और लोगों को दिन में भी कंपकंपी महसूस हो सकती है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के सभी इलाकों में लगभग ऐसा ही मौसम रहने वाला है।

विजिबिलिटी भी रहेगी कम

मध्यम से घना कोहरा होने की वजह से दिल्ली में सुबह के समय विजिबिलिटी बहुत कम रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इससे सड़क और हवाई यातायात पर भारी असर पड़ने वाला है। सुबह के समय ट्रैवल करने वाले लोगों को बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही फ्लाइट से सफर करने वालों लोगों को भी सलाह दी गई है कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट से जुड़ी अपडेट चैक कर लें।

तेज हवा से मिलेगी पॉल्यूशन में राहत

29 और 30 दिसंबर को मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी की है। इससे दिल्ली वालों के लिए एक राहत की बात यह है कि हवा की तेज गति के कारण हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व थोड़े कम होने की संभावना है, जिससे हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि तेज हवा के चलने से ठंड का असर और ज्यादा महसूस होने वाला है। इन दो दिनों में हवा की स्पीड 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चलने के अनुमान लगाए गए हैं।

नए साल की शुरुआत भी ठंडी

31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलने वाले हैं। नए साल की शुरुआत ठंड और कोहरे के बीच ही होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, इन दिनों का तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और इन दिनों में भी तेज ठंडी हवा के चलने के भी आसार हैं।

