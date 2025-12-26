26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

खुद का मूल्यांकन और सही चाल जरूरी…साधारण परिवार में पली-बढ़ी पूजा गुप्ता के IAS बनने की कहानी

दिल्ली की पूजा गुप्ता ने अपने दादा का सपना पूरा करने के लिए दो बार UPSC परीक्षा क्रैक की। अपनी लगन और मजबूत इरादों से उन्होंने IAS बनकर ही दिखाया। जानिए क्या है उनकी पूरी कहानी...

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 26, 2025

delhi girl ias pooja gupta fulfilled grandfathers dream by cracking upsc twice

पूजा गुप्ता को IAS बनने पर उनके पति ने दी बधाई

दिल्ली में पली बढ़ी पूजा गुप्ता ने अपनी मेहनत और इरादों से वो कर दिखाया, जिसका सपना लाखों युवा देखते हैं। अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास के साथ उसने एक बार नहीं बल्कि दो बार UPSC जैसी कठिन परीक्षा पास की। मेडिकल की पढ़ाई से शुरू हुआ उनका यह सफर IAS पद पर जाकर खत्म हुआ। उनका यह सफर बड़ा ही प्रेरणादायक रहा है और इस सफर में सफलता निसंदेह उनके हौसले और कभी हार नहीं मानने वाले व्यक्तित्व की वजह से मिल पाई। उनकी कहानी से यह प्रूव हो जाता है कि अगर इरादे आपके मजबूत हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होता है।

पूजा के लिए उनकी मां बनी प्रेरणा

पूजा गुप्ता दिल्ली में एक सामान्य परिवार में बड़ी हुई हैं। उनके पिता प्राइवेट नौकरी करते थे और मां दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर थीं। बचपन से ही उन्होंने अपनी मां को वर्दी में और देश की सेवा करते ही देखा है। इसी वजह से उनके मन में भी देश की सेवा करने का सपना बचपन से ही आकार लेने लगा था। पूजा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी और अपना हर काम के पूरे मन के साथ करती थी। वह अपने जीवन में कुछ बड़ी करने की चाह रखती थी और यही चाह समय के साथ और मजबूत होती गई।

मेडिकल की पढ़ाई से सिविल सेवा तक का सफर

12वीं के बाद पूजा ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन उनका मन कहीं न कहीं सिविल सर्विस की तरफ ही था। इस वजह से उन्होंने अपने दिल की सुनते हुए मेडिकल की पढ़ाई के साथ-साथ UPSC की तैयारी भी शुरू कर दी। मेडिकल की पढ़ाई और सिविल सर्विस की तैयारी दोनों चीजें एक साथ करना आसान नहीं था। दोनों ही चीजों में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन पूजा अपने फैसले पर अटल रही और पूरे आत्मविश्वास के साथ जुटी रही। उन्होंने अपने समय का सही इस्तेमाल किया और पढ़ाई को पूरी गंभीरता से लिया। उनकी यही गंभीरता आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी।

दादा का सपना पूरा करने के लिए दो बार क्रैक किया UPSC

पूजा ने सही स्ट्रैटजी को फॉलो किया और UPSC CSE 2018 में ऑल इंडिया रैंक 147 हासिल कर IPS अधिकारी बनीं। इससे पूजा का आत्मविश्वास और मजबूत हो गया। उनके परिवार वालों को भी उन पर बहुत गर्व हुआ। लेकिन इसके बाद भी पूजा के मन में अभी भी एक बात की टीस रह गई थी। उनके दादा का सपना था कि वह IAS अधिकारी बनें। इसके चलते पूजा ने अपने दादा का यह सपना पूरा करने का फैसला लिया और IPS बनने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। नौकरी के साथ टाइम को सही तरह से मैनेज करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने फिर से UPSC की परीक्षा दी और साल 2020 में ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल कर IAS बनी।

पति भी सिविल सर्विस में कार्यरत

पूजा गुप्ता के पति शक्ति अवस्थी भी एक जान-माने आईपीएस ऑफिसर हैं। वह नोएडा में एडिशनल डीसीपी के पद पर हैं। शक्ति अवस्थी ने भी यूपीएससी परीक्षा दो बार पास की है। पहली बार में वह आईआरएस ऑफिसर बने थे और दोबारा परीक्षा देकर उन्होंने आईपीएस का पद हासिल किया। जब पूजा गुप्ता IAS बनीं तो शक्ति अवस्थी ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की और अपनी पत्नी की मेहनत और सफलता पर गर्व जताया।

तैयारी की स्ट्रैटिजी

पूजा ने अपनी तैयारी के लिए NCERT किताबों को आधार बनाया। इसके साथ ही उन्होंने रोज अखबार पढ़ा, करेंट अफेयर्स पर ध्यान दिया और टॉपर्स के इंटरव्यू सुनकर उनसे सीख ली। उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था, जिसे उन्होंने गहराई से समझा। साथ ही वह यह भी मानती हैं कि खुद का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको कमजोरियों और ताकत का अंदाजा लग जाता है और आप अपनी कमजोरियों पर और मेहनत कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में इन लोगों पर मेहरबान हुई रेखा सरकार, नए साल में लाखों युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा
नई दिल्ली
delhi government plans to waive old traffic challans for drivers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

सक्सेस

सक्सेस स्टोरी

Published on:

26 Dec 2025 01:39 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / खुद का मूल्यांकन और सही चाल जरूरी…साधारण परिवार में पली-बढ़ी पूजा गुप्ता के IAS बनने की कहानी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोडीन सीरप के बाद अब बिजनौर में पकड़ी गयी डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की नशीली दवाईयां और इंजेक्शन

Bijnor action
नई दिल्ली

‘5 मिनट में धरना खत्म करो नहीं तो…’, कुलदीप सिंह सेंगर मामले में पुलिस ने दी चेतावनी…HC के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी

Police warn protesters in Kuldeep Singh Sengar case
नई दिल्ली

पुलिसकर्मी को नंगा करके पीटने वालों पर बड़ा एक्शन, अब तक 3 गिरफ्तार गांव में PAC तैनात

Meerut police Action
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के धमाकेदार रहने के आसार, 50 हजार लोग कर रहे एक फैसले का इंतजार

top 10 major supreme court cases in 2026 hearing in Janunary
नई दिल्ली

दिल्ली के लिए वरदान है अरावली, अगर नष्ट हुई तो क्या बचेगी राजधानी? जानिए क्यों है यह पर्वत जीवनरेखा

Aravalli Mountains important for Delhi Supreme Court Decision
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.