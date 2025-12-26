खुद का मूल्यांकन और सही चाल जरूरी…साधारण परिवार में पली-बढ़ी पूजा गुप्ता के IAS बनने की कहानी

पूजा ने सही स्ट्रैटजी को फॉलो किया और UPSC CSE 2018 में ऑल इंडिया रैंक 147 हासिल कर IPS अधिकारी बनीं। इससे पूजा का आत्मविश्वास और मजबूत हो गया। उनके परिवार वालों को भी उन पर बहुत गर्व हुआ। लेकिन इसके बाद भी पूजा के मन में अभी भी एक बात की टीस रह गई थी। उनके दादा का सपना था कि वह IAS अधिकारी बनें। इसके चलते पूजा ने अपने दादा का यह सपना पूरा करने का फैसला लिया और IPS बनने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। नौकरी के साथ टाइम को सही तरह से मैनेज करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने फिर से UPSC की परीक्षा दी और साल 2020 में ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल कर IAS बनी।