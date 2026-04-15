एक की हत्या, फिर सबूत छिपाने के लिए दो और कत्ल; पूर्व नेवी स्टुअर्ड 19 साल तक कैसे बचता रहा

बालेश ने अपनी मौत को असली दिखाने के लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश रची। दरअसल, उसने दो मजदूरों (मोहित और मनोज) को काम देने का झांसा दिया और अपने ट्रक में बैठा लिया। जोधपुर के पास उसने उन्हें शराब पिलाई और फिर ट्रक में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। दोनों मजदूर जिंदा जल गए। बालेश की पत्नी संतोष और उसके भाई ने जोधपुर जाकर जले हुए शवों में से एक को बालेश का बताकर उसकी शिनाख्त की। बिना डीएनए टेस्ट के पुलिस ने उसे बालेश मान लिया और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर दिया। बालेश के 'मरने' के बाद उसकी पत्नी को 18,000 रुपये महीने की पेंशन, 3 लाख रुपये ट्रक का बीमा और 6 लाख रुपये जीवन बीमा का क्लेम मिला।