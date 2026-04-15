धुरंधर 2 के ‘ओये-ओये’ गाने पर कानूनी जंग: HC ने फिल्म निर्माता राजीव राय को लगाई फटकार, विपक्षी पार्टियों को ‘चोर’ कहने पर जताई नाराजगी

आपको बता दें कि यह विवाद आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' के गाने 'रंग दे लाल - ओये ओये' को लेकर शुरू हुआ। यह फिल्म हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। त्रिमूर्ति फिल्म्स का आरोप है कि इस गाने में उनकी फिल्म 'त्रिदेव' के ओरिजिनल ट्रैक 'तिरछी टोपीवाले' का अनधिकृत इस्तेमाल किया गया है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन है। 9 अप्रैल को कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से मामला सुलझाने के लिए 'मध्यस्थता' (Mediation) का रास्ता अपनाने को कहा था।