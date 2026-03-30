धरा गया धमकीबाज… कभी कोर्ट तो कभी स्कूलों को बम से उड़ाने की साजिश, दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, लुइस ने देशभर में 1100 से अधिक धमकी भरे संदेश भेजने की बात स्वीकार की है। उसके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में कई एफआईआर (FIR) दर्ज हैं। फिलहाल उसे मैसूर की स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'आरोपी का असली मकसद क्या था और क्या इस साजिश में उसके साथ कोई और भी शामिल था, इसका खुलासा दिल्ली पहुंचने के बाद विस्तृत पूछताछ में ही हो पाएगा।'