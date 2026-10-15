CJP प्रदर्शन पर पाबंदियों को लेकर SC में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मांगी बिना शर्त माफी, अवमानना नोटिस वापस लेने की अपील

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त और पूर्ण माफी स्वीकार करने तथा उनके खिलाफ जारी अवमानना नोटिस से मुक्त करने की अपील की है। उन्होंने दोहराया कि अदालत के आदेशों का कोई जानबूझकर या जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं हुआ। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा। पुलिस कमिश्नर की ओर से माफी मांगना और नोटिस वापस लेने का अनुरोध करना अपने आप में यह नहीं दर्शाता कि अदालत ने उनकी दलीलें स्वीकार कर ली हैं। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।