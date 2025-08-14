शादी कराओ, वरना लाल किला बम से उड़ा दूंगा…युवक की धमकी से खुफिया एजेंसियों में हड़कंप

धमकी देने वाले युवक की पहचान आसिफ के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली का निवासी है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि आसिफ लंबे समय से शराब का आदी है और नशे की हालत में ही उसने यह कदम उठाया। पूछताछ में आसिफ ने स्वीकार किया कि वह अपनी शादी न होने से परेशान था और इसी मानसिक तनाव में उसने लाल किला उड़ाने जैसी झूठी धमकी दी। उसका कहना था कि वह इस धमकी के जरिए अपने माता-पिता को परेशान करना चाहता था। ताकि वह उसकी शादी कराने के लिए कोशिशें तेज कर दें।