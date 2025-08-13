सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों में हड़कंप, रात के अंधेरे में लावारिस छोड़ जा रहे पिटबुल जैसे खतरनाक कुत्ते

कई पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके यहां पालतू कुत्तों को छोड़ने और आवारा कुत्तों को बचाने से जुड़ी कॉल्स में इजाफा हुआ है। लोग रातों रात अपने पालतू कुत्ते सड़कों पर छोड़ रहे हैं। इसमें पिटबुल जैसी प्रजातियां भी शामिल हैं। हालांकि कुछ पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों का कहना है कि उनके क्षेत्र में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक ओर पशु कल्याण के लिए उठाया गया कदम है, जबकि दूसरी ओर इससे मौजूदा स्थितियां बिगड़ सकती हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि प्रशासन किस तरह इन विरोधाभासी जरूरतों के बीच संतुलन बनाता है। ताकि न इंसान और न ही पशु, किसी को भी अनावश्यक पीड़ा न सहनी पड़े।