थप्पड़ मारना पड़ा भारी: 3 घंटे तक तड़पता रहा युवक, बदले की आग में बल्ली से मार-मार कर उतारा मौत के घाट

बाद में किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मूलचंद को मंडी से ही गिरफ्तार कर लिया। मौके से मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ है कि घटना अचानक गुस्से और बदले की भावना में अंजाम दी गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।