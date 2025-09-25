रेप केस में समीर मोदी को बड़ी राहत, साकेत कोर्ट ने पांच लाख के मुचलके पर दी जमानत, जानें पूरा मामला

इस मामले में समीर मोदी के वकीलों ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह पूरा मामला झूठ और पैसों की उगाही से जुड़ा है। समीर मोदी की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी से लगभग 50 करोड़ रुपये की मांग की थी। इस मांग को न मानने पर ही महिला ने रेप का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया। बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि उनके मुवक्किल की छवि खराब करने की साजिश की जा रही है। फिलहाल, कोर्ट ने पुलिस को मामले की आगे की जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं।