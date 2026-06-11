2041 तक बदल जाएगी दिल्ली: 30 मिनट में NCR, हेली-टैक्सी और 8 नए टाउनशिप समेत 10 बड़े बदलाव

Draft Regional Plan 2041 NCR: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों (NCR) की सूरत आने वाले डेढ़ दशक में पूरी तरह बदलने वाली है। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) आगामी 16 जून को 'क्षेत्रीय योजना-2041' के मसौदे को मंजूरी देने जा रहा है। यह ड्राफ्ट किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन यह भविष्य की दिल्ली-एनसीआर की हकीकत बनने जा रहा है, जो अगले कुछ वर्षों में टोक्यो को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र बनने की राह पर है।