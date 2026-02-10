यूनिवर्सिटी या मैरिज पैलेस? DU हॉस्टल में प्रिंसिपल के बेटे की शादी, छात्रों का फूटा गुस्सा

आपको बता दें कि इस कॉलेज में हर साल 'खेलो हंसराज' स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र कई प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। इस साल यह टूर्नामेंट 4 फरवरी से 27 फरवरी के बीच होना था। छात्रों का कहना है कि जब वे तैयारी के साथ ग्राउंड पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर खेल से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर टेंट लगाया जा रहा है और सजावट की जा रही है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें पता भी नहीं था कि हर साल होने वाले टूर्नामेंट को इस बार रद्द कर दिया गया है। बिना छात्रों को सूचित किए ही उनके खेल ग्राउंड में शादी की तैयारी चल रही थी। कॉलेज के इस कारनामे से नाराज छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया।