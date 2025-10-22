ड्राइवर ने मासूम को अगवा कर दिखाई दरिंदगी, मालिक से अपमान का बदला लेने के लिए उठाया खौफनाक कदम

जानकारी के मुताबिक, यह दर्दनाक घटना मंगलवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने में बच्चे के लापता होने की सूचना मिली थी। परिवार के अनुसार, बच्चा घर के बाहर गली में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक वह गायब हो गया। जब देर तक वह नहीं लौटा तो परिवारवालों ने आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। कुछ घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली कि पास ही स्थित एक किराए के मकान से बदबू आ रही है। जब वहां जाकर दरवाजा खोला गया, तो अंदर बच्चे का शव खून से लथपथ हालत में मिला। जांच में पता चला कि वह कमरा उसी नीटू नाम के ड्राइवर का था, जो बीते दिन से लापता था।