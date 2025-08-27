विपक्षी नेताओं को मानसिक रूप से तोड़ना और डराना ED का मकसद: AAP नेता सौरभ भारद्वाज

भारद्वाज ने कहा, '' मुझे कहा गया कि जो वह (ईडी अधिकारी) जो बोलें वही लिखूं अन्यथा मुझे जेल भेज दिया जाएगा। बार-बार सीनियर्स के पास मेरे बयान को भेजा जा रहा था और मार्क करके बयान वापस वहां से आ रहा था''। भारद्वाज के मुताबिक ईडी अफसरों ने उनके परिवार को डराया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को मानसिक रूप से तोड़ना और डराना ED का मकसद है।