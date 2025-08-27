Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

विपक्षी नेताओं को मानसिक रूप से तोड़ना और डराना ED का मकसद: AAP नेता सौरभ भारद्वाज

Delhi News: सौरभ भारद्वाज ने ईडी रेड के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा की ईडी का मकसद विपक्षी नेताओं को मानसिक रूप से तोड़ना और डराना है।

नई दिल्ली

Harshul Mehra

Aug 27, 2025

Saurabh Bhardwaj
ईडी रेड के बाद आप नेता सौरभ भारद्ववाज का बड़ा बयान। फोटो सोर्स-X

Delhi News: आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ईडी की रेड के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज (27 अगस्त, बुधवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई आरोप केंद्र सरकार और ईडी पर लगाए।

ईडी की रेड के बाद सौरभ भारद्वाज का बयान

सौरभ भारद्वाज ने कहा,'' कल (26 अगस्त, मंगलवार) ईडी के अफसर मेरे घर आए। इसके बाद मेरे घर की तलाशी लेना शुरू की गई। इसके बाद मुझ से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने को कहा गया। करीब 11:30 बजे ईडी अधिकारी मयंक अरोड़ा ने बयान दर्ज करना शुरू किया।''

ये भी पढ़ें

‘बीजेपी वाले मार देंगे…’; अखिलेश यादव ने पूजा पाल की ‘आड़’ में ये क्या-क्या कह दिया?
लखनऊ
image

भारद्वाज ने कहा कि शाम को 7:30 बजे एक अधिकारी को हलफनामा मिला जो पहले से ही सार्वजनिक दस्तावेज है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि FIR में लगाए गए सभी आरोपों के विपरीत मीटिंग के मिनट्स और लिखित निर्देश उनके पास मौजूद हैं।

बयान बदलने के लिए बनाया गया दबाव: सौरभ भारद्वाज

आप नेता ने अधिकारियों को बताया कि दिल्ली LG वीके सक्सेना की ओर से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बयान को बदलने के लिए ईडी अधिकारियों ने दबाव बनाया।

ईडी अफसरों ने परिवार को डराया: आप नेता भारद्वाज

भारद्वाज ने कहा, '' मुझे कहा गया कि जो वह (ईडी अधिकारी) जो बोलें वही लिखूं अन्यथा मुझे जेल भेज दिया जाएगा। बार-बार सीनियर्स के पास मेरे बयान को भेजा जा रहा था और मार्क करके बयान वापस वहां से आ रहा था''। भारद्वाज के मुताबिक ईडी अफसरों ने उनके परिवार को डराया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को मानसिक रूप से तोड़ना और डराना ED का मकसद है।

ये भी पढ़ें

आपके नंबर पर तो नहीं आया ट्रैफिक पुलिस के चालान वाला मैसेज? हैकर्स मिनटों में कर सकते हैं खाता खाली
लखनऊ
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ED

Published on:

27 Aug 2025 03:45 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / विपक्षी नेताओं को मानसिक रूप से तोड़ना और डराना ED का मकसद: AAP नेता सौरभ भारद्वाज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.