विपक्षी नेताओं को मानसिक रूप से तोड़ना और डराना ED का मकसद: AAP नेता सौरभ भारद्वाज

Delhi News: आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ईडी की रेड के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज (27 अगस्त, बुधवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई आरोप केंद्र सरकार और ईडी पर लगाए।
सौरभ भारद्वाज ने कहा,'' कल (26 अगस्त, मंगलवार) ईडी के अफसर मेरे घर आए। इसके बाद मेरे घर की तलाशी लेना शुरू की गई। इसके बाद मुझ से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने को कहा गया। करीब 11:30 बजे ईडी अधिकारी मयंक अरोड़ा ने बयान दर्ज करना शुरू किया।''
भारद्वाज ने कहा कि शाम को 7:30 बजे एक अधिकारी को हलफनामा मिला जो पहले से ही सार्वजनिक दस्तावेज है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि FIR में लगाए गए सभी आरोपों के विपरीत मीटिंग के मिनट्स और लिखित निर्देश उनके पास मौजूद हैं।
आप नेता ने अधिकारियों को बताया कि दिल्ली LG वीके सक्सेना की ओर से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बयान को बदलने के लिए ईडी अधिकारियों ने दबाव बनाया।
भारद्वाज ने कहा, '' मुझे कहा गया कि जो वह (ईडी अधिकारी) जो बोलें वही लिखूं अन्यथा मुझे जेल भेज दिया जाएगा। बार-बार सीनियर्स के पास मेरे बयान को भेजा जा रहा था और मार्क करके बयान वापस वहां से आ रहा था''। भारद्वाज के मुताबिक ईडी अफसरों ने उनके परिवार को डराया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को मानसिक रूप से तोड़ना और डराना ED का मकसद है।