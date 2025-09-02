देश में हर घंटे 20 लोग सडक़ हादसे में जान गंवा रहे, सबसे ज्यादा हादसे ओवर स्पीड के कारण

नई दिल्ली. देश में सडक़ों पर हादसे बढ़ रहे हैं। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में आंकड़े डराने वाले हैं। ‘भारत में सडक़ दुर्घटनाएं 2023’ रिपोर्ट के मुताबिक के मुताबिक देश में हर दिन 474 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जबकि हर घंटे 55 हादसों में 20 लोगों की मौत हो रही है। साल 2023 में सडक़ हादसों की संख्या 4.2% बढकऱ 4,80,583 हो गई। सबसे ज्यादा सडक़ हादसों और मौतों की वजह ओवरस्पीड रही, जो कुल हादसों का 72 फीसदी है। जबकि दूसरी सबसे बड़ी वजह गलत साइड या लेन में गाड़ी चलाना रहा। रिपोर्ट में सुरक्षा उपकरणों के बिना ड्राइविंग करने वालों के लिए चेतावनी है। क्योंकि 2023 में सीटबेल्ट न पहनने से 8,441 ड्राइवर और 7,584 यात्री मारे गए, जबकि दोपहिया वाहन पर हेलमेट नहीं लगाने से सडक़ हादसों में 39,160 बाइक सवार और 15,408 पीछे बैठे लोग अपनी जान गंवा बैठे।