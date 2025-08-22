बीते 19 अगस्त को मनप्रीत ने अपने दोस्त रविशंकर को फोन कर 1.1 करोड़ रुपए लेकर गाजियाबाद स्थित घर लाने को कहा। जैसे ही रविशंकर नकदी से भरा बैग लेकर ऑफिस से बाहर निकले, तभी दो कारों में सवार एक महिला समेत चार लोगों ने उन्हें रोक लिया। इन लोगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए पहले रविशंकर की पिटाई की और फिर बैग छीन लिया। इसके बाद उन्होंने रविशंकर को धमकाते हुए मनप्रीत के घर चलने को मजबूर किया। बदमाश रविशंकर को अपने साथ लेकर मनप्रीत के घर पहुंचे। वहां उन्होंने व्यापारी के एक कर्मचारी को भी पीटा और घर में रखे बाकी करोड़ों रुपए समेट लिए। वारदात के दौरान आरोपियों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए तलाशी के नाम पर नकदी जब्त करने का नाटक किया और आसानी से रकम लेकर फरार हो गए।