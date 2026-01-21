3 नाबालिग सहित 6 हत्याएं, लड़कियों से दोस्ती करता फिर मार देता…बोरी में भरकर शव फेंकता था साइको किलर

आपको बता दें कि साल 2022 में 2 जनवरी को ओल्ड फरीदाबाद थाने में एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को युवती के मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चला कि उसकी आखिरी बातचीत सिंहराज नामक व्यक्ति से हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने जसाना निवासी 58 वर्षीय सिंहराज को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह सेक्टर-16 स्थित एक निजी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड था और उसने ही युवती की गला दबाकर हत्या कर शव आगरा नहर में फेंक दिया था। आरोपी ने बताया कि छेड़खानी के मामले को लेकर युवती उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे नाराज होकर उसने यह वारदात अंजाम दी।