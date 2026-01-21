21 जनवरी 2026,

बुधवार

नई दिल्ली

3 नाबालिग सहित 6 हत्याएं, लड़कियों से दोस्ती करता फिर मार देता…बोरी में भरकर शव फेंकता था साइको किलर

Faridabad : फरीदाबाद कोर्ट ने साइको किलर सिंहराज को उम्रकैद की सजा और 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी पर तीन नाबालिगों समेत छह हत्याएं करने का आरोप है, जिसमें वह पहले दोस्ती करता और फिर शवों को बोरी में भरकर नहर में फेंक देता था।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 21, 2026

Faridabad court sentences psycho killer Singhraj to life imprisonment

Faridabad : दिल्ली से सटे फरीदाबाद जिले में कोर्ट ने एक साइको किलर को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ में 2.10 लाख का जुर्माना भी ठोका है। आरोप है कि सिंहराज नाम का साइको किलर तीन नाबालिग सहित 6 हत्याएं कर चुका है। बताया जा रहा है कि पहले वह लड़कियों के साथ दोस्ती करता था फिर उन्हें जान से मार देता था। किसी को भनक न लगे इसके लिए वह शव को बोरी में भरकर नहर में फेंक देता था। बुधवार को आरोपी को बीएनएस 364, 302 और 201 के तहत सुनाई गई।

आपको बता दें कि साल 2022 में 2 जनवरी को ओल्ड फरीदाबाद थाने में एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को युवती के मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चला कि उसकी आखिरी बातचीत सिंहराज नामक व्यक्ति से हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने जसाना निवासी 58 वर्षीय सिंहराज को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह सेक्टर-16 स्थित एक निजी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड था और उसने ही युवती की गला दबाकर हत्या कर शव आगरा नहर में फेंक दिया था। आरोपी ने बताया कि छेड़खानी के मामले को लेकर युवती उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे नाराज होकर उसने यह वारदात अंजाम दी।

झाड़ियों में अटका मिला शव

पुलिस में छानबीन की तो शव को नहर में फेंकेने की बात सामने आई। पुलिस फौरन शव की तलाशी करने लगी तो सेक्टर-17 में नहर के पास झाड़ियों में मिली। आरोपी शव को नहर के पानी में फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन शव झाड़ियों में फंसकर लटक गई थी। चीफ डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता ने बताया कि दोषी ने युवती की हत्या करने के बाद उसकी नानी के पास आडियो मैसेज भेजा था, जिसमें उसने कहा कि उसने उसकी नातिन की हत्या कर दी है। इन्हीं परिस्थितिजनक साक्ष्यों को आधार मानकर साइको किलर सिंहराज को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।

नई दिल्ली / 3 नाबालिग सहित 6 हत्याएं, लड़कियों से दोस्ती करता फिर मार देता…बोरी में भरकर शव फेंकता था साइको किलर

