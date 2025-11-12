होटल में महिला क्रिकेटर के साथ रेप और मारपीट, IPL खिलाड़ी ने बहाने से बुलाकर लूटी आबरू

नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में महिला क्रिकेटर ने रेप और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई।
Female Cricketer Rape: उत्तर प्रदेश की एक महिला क्रिकेटर ने एक आईपीएल खिलाड़ी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस संबंध में नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी खिलाड़ी ने नोएडा के एक होटल में इस वारदात को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता बुधवार को लखनऊ मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों से भी मिली और अपनी शिकायत दर्ज कराई। यह मामला सामने आने के बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा हुआ है।
HT के अनुसार, पीड़िता मूलरूप से हैदराबाद की रहने वाली है। फिलहाल वह उत्तर प्रदेश की क्रिकेट खिलाड़ी है और नोएडा के एक पीजी में रहती है। उसने पुलिस को बताया कि वह मई 2025 में सोशल मीडिया के माध्यम से आईपीएल खिलाड़ी के संपर्क में आई थी। आरोप है कि खिलाड़ी ने पहले उससे दोस्ती की और फिर शादी करने का भरोसा दिया। पीड़िता का दावा है कि वे दोनों जून 2025 से प्रेम-संबंध में थे। पीड़िता के अनुसार 29 जुलाई को आरोपी आईपीएल खिलाड़ी ने उसे सेक्टर-135 स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। आरोप है कि यहां आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
जब पीड़िता ने आरोपी पर शादी करने के लिए दबाव बनाया, तो आरोप है कि खिलाड़ी ने उसके साथ मारपीट की और उसे वहां से भगा दिया। इसके अगले ही दिन, यानी 30 जुलाई को, एक महिला ने खुद को आईपीएल खिलाड़ी की प्रेमिका बताते हुए पीड़िता को जान से मारने की धमकियां दीं। पीड़िता को उसके निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद उसे अज्ञात नंबरों से कई बार फोन आए। पीड़िता ने 13 अक्टूबर को एक्सप्रेसवे थाना पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।
गौरतलब है कि यह मामला तब सामने आया है, जब आईपीएल खिलाड़ी भी इस महिला क्रिकेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुका है। आईपीएल खिलाड़ी ने 8 नवंबर को बाराबंकी कोतवाली में महिला क्रिकेटर के विरुद्ध धमकी देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। यह एफआईआर खिलाड़ी को ब्लैकमेल करने के आरोप में दर्ज की गई थी। अब महिला क्रिकेटर ने भी नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
