होटल में महिला क्रिकेटर के साथ रेप और मारपीट, IPL खिलाड़ी ने बहाने से बुलाकर लूटी आबरू

HT के अनुसार, पीड़िता मूलरूप से हैदराबाद की रहने वाली है। फिलहाल वह उत्तर प्रदेश की क्रिकेट खिलाड़ी है और नोएडा के एक पीजी में रहती है। उसने पुलिस को बताया कि वह मई 2025 में सोशल मीडिया के माध्यम से आईपीएल खिलाड़ी के संपर्क में आई थी। आरोप है कि खिलाड़ी ने पहले उससे दोस्ती की और फिर शादी करने का भरोसा दिया। पीड़िता का दावा है कि वे दोनों जून 2025 से प्रेम-संबंध में थे। पीड़िता के अनुसार 29 जुलाई को आरोपी आईपीएल खिलाड़ी ने उसे सेक्टर-135 स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। आरोप है कि यहां आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।