दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है: पटका, लात मारी और नोच डाले बाल; दो महिलाओं के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल

हालांकि कुछ यात्री महिलाओं की झगड़ा देख मेट्रो से चुपचाप बाहर निकल आए। वहीं कुछ यात्रियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों महिलाएं नहीं मानी और एक दूसरे से झगड़ा करती रहीं। विवाद का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह झगड़ा सीट को लेकर शुरू हुआ होगा।