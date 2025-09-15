Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

…तो बच जाती पिता जी की जान, हादसे में जान गंवाने वाले वित्त मंत्रालय अधिकारी के बेटे ने उठाए कई सवाल

Accident in Delhi: दिल्ली के धौला कुआं में हुए बीएमडब्ल्यू हादसे में जान गंवाने वाले केंद्रीय वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह ने कहा कि अगर उनके पिता को दूर के बजाय नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 15, 2025

Finance Ministry Deputy Secretary Navjot Singh Death in Road accident in Delhi son allegations against BMW Driver woman
दिल्ली में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की सड़क हादसे में मौत।

Accident in Delhi: नवनूर ने बताया कि हादसे की सूचना उन्हें एक फैमिली फ्रेंड से मिली। उन्होंने कहा, “मुझे बताया गया कि मेरे माता-पिता जीटीबी नगर के न्यूलाइफ अस्पताल में भर्ती हैं। हादसा दोपहर करीब एक या डेढ़ बजे हुआ। बीएमडब्ल्यू चला रही महिला ने मेरे माता-पिता की बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद उन्हें 20 किलोमीटर दूर ले जाया गया, जहां सुविधाएं भी नहीं थीं। वहीं मेरे पिता को मृत घोषित कर दिया गया। धौला कुआं के पास एम्स और कई सुपरस्पेशलिटी अस्पताल हैं, वहां ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती।”

महिला के अस्पताल में कराया गया भर्ती

नवनूर का आरोप है कि जिस अस्पताल में उनके माता-पिता को भर्ती कराया गया, वही उस महिला का है जो हादसे के वक्त बीएमडब्ल्यू चला रही थी। उन्होंने कहा, “कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आईं और उन्हें भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे माता-पिता को एक डिलीवरी वैन में वहां पहुंचाया गया। होश आने पर मां ने देखा कि वह पैसेंजर सीट पर थीं और पिता पीछे लेटे हुए थे।”

अस्पताल में डॉक्टरों ने नवजोत को मृत घोषित किया

दिल्ली पुलिस के मुताबिक नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बाइक से हरि नगर से जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। हादसे में बाइक बाईं ओर से एक बस से भी टकराई। चश्मदीदों ने पुष्टि की कि कार महिला चला रही थी। टक्कर के बाद वह और उसका पति टैक्सी से अस्पताल पहुंचे और घायलों को भर्ती कराया। बाद में अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी कि नवजोत सिंह की मौत हो गई है और उनकी पत्नी घायल हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम मौके की जांच कर रही है।

कौन है BMW से बाइक को टक्कर मारने वाली महिला?

दिल्‍ली पुलिस के अनुसार, वित्त मंत्रालय में तैनात डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह को टक्कर मारने वाली महिला का नाम गगनप्रीत कौर है। वह गुरुग्राम की रहने वाली है। हादसे के समय गगनप्रीत कौर का पति परीक्षित कक्कड़ भी कार में मौजूद था। बाइक से टक्कर होने के बाद लग्जरी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। इस दौरान कार में गगनप्रीत फंस गई, लेकिन उसका पति परीक्षित बाहर आ गया। परीक्षित ने ही एक टैक्सी रोककर गंभीर रूप से घायल नवजोत सिंह, उनकी पत्नी और गगनप्रीत को घटनास्‍थल से 17 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया। जहां नवजोत को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

रिश्तेदारों से मिलकर लौट रहे थे नवजोत

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के अनुसार, वित्त मंत्रालय में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी तैनात नवजोत रविवार को अपनी पत्नी के साथ गुरुग्राम में रिश्तेदारों से मिलने गए थे। वह दिल्ली के जनकपुरी इलाके के प्रतापनगर में परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में दो बच्चे और पति-पत्नी शामिल थे। गुरुग्राम से लौटते समय वह आरकेपुरम में अपने एक अन्य रिश्तेदार के घर भी गए। जहां से लौटते समय मेट्रो पिलर संख्या 67 के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार BMW कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नवजोत बाइक समेत काफी दूर तक घिसटते हुए चले गए। इसी के चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर, बाइक को टक्कर मारने के बाद BMW भी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई।

