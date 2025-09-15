…तो बच जाती पिता जी की जान, हादसे में जान गंवाने वाले वित्त मंत्रालय अधिकारी के बेटे ने उठाए कई सवाल

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के अनुसार, वित्त मंत्रालय में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी तैनात नवजोत रविवार को अपनी पत्नी के साथ गुरुग्राम में रिश्तेदारों से मिलने गए थे। वह दिल्ली के जनकपुरी इलाके के प्रतापनगर में परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में दो बच्चे और पति-पत्नी शामिल थे। गुरुग्राम से लौटते समय वह आरकेपुरम में अपने एक अन्य रिश्तेदार के घर भी गए। जहां से लौटते समय मेट्रो पिलर संख्या 67 के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार BMW कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नवजोत बाइक समेत काफी दूर तक घिसटते हुए चले गए। इसी के चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर, बाइक को टक्कर मारने के बाद BMW भी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई।