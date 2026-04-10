प्रेग्नेंट पत्नी और एक साल के बेटे का छिना सहारा, मोबाइल नहीं दिया तो 5 दरिंदों ने 22 साल के ड्राइवर को उतारा मौत के घाट

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने ऑटो में बैठते ही चालक का मोबाइल और सामान छीनने की कोशिश शुरू कर दी। सूरज ने हिम्मत दिखाते हुए विरोध किया, जो उसे भारी पड़ गया। पांचों आरोपियों ने मिलकर सूरज के गर्दन और सीने पर कई बार चाकू से हमला किया। हमला इतना गंभीर था कि वह वहीं लहूलुहान हो गया। हमले के बाद आरोपी उसे शिवाजी पार्क बस स्टैंड के पास फेंककर ऑटो के साथ फरार हो गए। सुबह 5:31 बजे एक आदमी की नजर सूरज पर पड़ी, जिसके बाद उसने तुरंत पीसीआर को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर उसे लोक नायक अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।