कम किराया बताकर खाली बस में बैठाते थे इक्का-दुक्का सवारियां, फिर सन्नाटा मिलते ही…दिल्ली में ‘बस गैंग’ के शर्मनाक कांड का पर्दाफाश

पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक 41 साल का योगेश, 46 साल के अरशद और 28 साल का प्रेमशंकर शामिल है। गिरोह का सरगना योगेश है, जबकि अरशद और प्रेम शंकर कंडक्टर-हेल्पर का काम करते थे। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी सिर्फ यात्रियों को लूटने के लिए किराए पर बस लेकर चला रहे थे। इस बस का किराया 1500 रुपये रोजाना था। इसके अलावा वह डेली यात्रियों से दो हजार रुपये तक लूट लेते थे। इसके लिए वह अक्सर यात्रियों को 30 रुपये में सेंट्रल या नॉर्थ दिल्ली पहुंचाने का झांसा देते थे। यह बस अक्सर आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी के पास से सवारियां उठाती थीं।