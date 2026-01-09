9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

नई दिल्ली

कम किराया बताकर खाली बस में बैठाते थे इक्का-दुक्का सवारियां, फिर सन्नाटा मिलते ही…दिल्ली में 'बस गैंग' के शर्मनाक कांड का पर्दाफाश

Crime: दिल्ली पुलिस ने एक बस चालक और दो कंडक्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रात के अंधेरे में बस अड्डे पर जाकर इक्का-दुक्का सवारियां बैठाते थे। इस दौरान सवारियों को कम किराए में मंजिल तक पहुंचाने का झांसा देते थे।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 09, 2026

Gang busted looting passengers in cheap fares name in Delhi Crime

दिल्ली में यात्रियों को लूटने वाला बस गिरोह गिरफ्तार।

Crime: राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 13 साल पहले हुए निर्भया कांड के बाद देर रात लोग निजी बसों में बैठने से कतराने लगे थे, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, लोगों का बसों में यात्रा को लेकर विश्वास बहाल होने लगा। इसी बीच दिल्ली में नया 'बस गिरोह' एक्टिव हो गया, जो देर रात बस अड्डों पर पहुंचकर सवारियों को बैठाता था। इस दौरान सवारियों को कम किराए में मंजिल तक पहुंचाने का झांसा दिया जाता। रात ज्यादा होने के चलते बस में इक्का-दुक्का सवारियां लेकर ही आरोपी बस को दौड़ा देते थे। इसके बाद जहां सन्नाटा मिलता था, वहां बस चालक और दोनों कंडक्टर-हेल्पर सवारियों के साथ बदतमीजी शुरू कर देते।

पुलिस के लिए पहेली बन चुकी थी बस

दिल्ली पुलिस को इसकी काफी पहले से शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था। इसके बाद दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर निधिन वल्सन ने एक टीम बनाकर बस को ट्रैक करने पर लगाया। टीम ने लोकल इनपुट और पेट्रोलिंग से बस का पता लगाया और जाल बिछाकर आरोपियों को दबोचने की योजना तैयार की। इसके तहत पुलिस ने बस का पीछा शुरू किया और राजघाट के पास रेड लाइट पर रुकते ही बस में पुलिस टीम चढ़ गई। इस दौरान बस में नाममात्र सवारियां मिली, जिनसे आरोपी अभद्रता कर रहे थे।

गिरोह के सरगना समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक 41 साल का योगेश, 46 साल के अरशद और 28 साल का प्रेमशंकर शामिल है। गिरोह का सरगना योगेश है, जबकि अरशद और प्रेम शंकर कंडक्टर-हेल्पर का काम करते थे। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी सिर्फ यात्रियों को लूटने के लिए किराए पर बस लेकर चला रहे थे। इस बस का किराया 1500 रुपये रोजाना था। इसके अलावा वह डेली यात्रियों से दो हजार रुपये तक लूट लेते थे। इसके लिए वह अक्सर यात्रियों को 30 रुपये में सेंट्रल या नॉर्थ दिल्ली पहुंचाने का झांसा देते थे। यह बस अक्सर आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी के पास से सवारियां उठाती थीं।

फूलप्रूफ प्लानिंग के तहत लूट को देते थे अंजाम

दिल्ली पुलिस सूत्रों की मानें तो आनंद विहार आई आईएसबीटी से देर रात सस्ते किराए का झांसा देकर सवारियां उठाने के बाद जैसे ही आरोपी दिल्ली-मेरुत एक्सप्रेसवे पर पहुंचते थे। अपनी योजना के अनुसार यात्रियों से बदतमीजी शुरू कर देते। जो यात्री उनका विरोध करते उसके साथ मारपीट करते और अन्य यात्रियों से रुपये लूटकर उन्हें वहीं उतारकर फरार हो जाते। आरोपी जान-बूझकर देर रात या अलसुबह बस चलाते थे। ताकि पुलिस की नजरों से बचे रहें। कई पीड़ितों की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ने की योजना बनाई थी। पुलिस का कहना है कि योगेश का आपराधिक इतिहास है, उसपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। बाकी आरोपियों की डिटेल जुटाई जा रही है।

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

Published on:

09 Jan 2026 02:44 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / कम किराया बताकर खाली बस में बैठाते थे इक्का-दुक्का सवारियां, फिर सन्नाटा मिलते ही…दिल्ली में ‘बस गैंग’ के शर्मनाक कांड का पर्दाफाश

