आईजी एसटीएफ सतीश बालन ने कहा, “मैनपाल बादली को कंबोडिया से डिपोर्ट कर भारत लाया गया है। उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। जनता से अपील है कि अपराधियों व भगोड़ों के बारे में जानकारी साझा करें, ताकि समाज से अपराध का खात्मा किया जा सके।” दूसरी ओर हरियाणा पुलिस सूत्रों की मानें तो हरियाणा पुलिस अब खतरनाक कैदियों को पैरोल देने के मुद्दे को सुलझाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि तमाम एजेंसियों के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक कैदियों को गिरफ्तार करते हैं। इसके बाद कोर्ट से पैरोल पाकर मैनपाल बादली जैसे अपराधी विदेश भाग जाते हैं। ऐसे में पुलिस हाईकोर्ट में पैरोल के नियमों में बदलाव का अनुरोध करेंगे।