मैं टीवी पर सब देख रहा था…जम्मू हादसे में परिवार गंवाने वाले यश ने बताई आपबीती

यश ने आगे बताया कि इससे पहले उन्हें हादसे की जानकारी थी, वह टीवी पर लगातार खबरें देखकर स्थिति भांपने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने चैनलों पर घायल सुमन और पूनम को देखा, जिनके सिर पर पट्टियां बंधी थीं। लेकिन परिवार के बाकी सदस्य लापता थे। दादी का फोन आने के बाद यश ने होटल मालिक से बात की। होटल मालिक ने यश को व्हाट्सएप पर मृतकों की सूची उपलब्ध कराई, लेकिन उसमें राजा और दीपांशी का नाम नहीं था। ऐसे में यश को थोड़ी उम्मीद बंधी कि उनके चाचा शायद जिंदा हैं, लेकिन अज्ञात शवों की लंबी सूची ने उन्हें एक बार फिर झटका दे दिया और वो चिंता में जम्मू के लिए रवाना हो गए।